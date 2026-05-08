월 1000만원 버는데 영하 12도에 집 쫓겨난 남편…아내 "못 배운 거 티내냐" (‘이혼숙려캠프’)

이미지 크게보기 사진 = JTBC ‘이혼숙려캠프’

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‘이혼숙려캠프’ 21기 중독 부부의 남편이 영하 12도 추위에 집에서 쫓겨난 사연을 밝혔다.7일 방송된 JTBC ‘이혼숙려캠프’에서는 아내의 일방적인 가출 요구와 막말로 고통받는 ‘중독 부부’의 사연이 다뤄졌다.남편은 이혼숙려캠프 최초로 복도 인터뷰를 진행했다. 영하 12도 추위에 집에서 쫓겨났다며 남편은 “아내가 비밀번호를 바꾸고 집 문을 열어주지 않는다. 일주일째 모텔을 전전하며 편의점 도시락으로 끼니를 때웠다”고 말했다.결국 제작진의 도움으로 남편은 집으로 들어갈 수 있었다. 아내에게 남편은 “나 지금 일주일째 속옷 양말 그대로야. 저번 주 일요일에 날 쫓아냈잖아”고 호소했다.또 남편은 “내 얼굴 보는 것도 밥맛 떨어진다고 했잖아”며 아내의 큰 문제점은 막말이라고 짚었다.아내는 남편에게 “못 배운 거 티내니? 다 너야 안 좋은 건 다 너야”라고 비난을 쏟아부었고, “집 앞에서 뛰어 내려라. 나가서 죽어라”라며 폭언도 서슴지 않았다.이를 지켜보던 박하선은 “아이들 있는데 욕하면 어떡하냐”고 걱정했고, 서장훈 역시 “아이들 앞에서 아빠를 저렇게 부르는 건 절대 안 된다. 나중에 이혼을 하시더라도. 정말 아이들한테 안 좋은 영향을 끼친다”고 조언했다.남편의 월수입도 공개됐다. 남편은 33살 때부터 택배일을 했다며 “보통 6시 30분에 출근해서 하루 15시간 일한다. 수입은 월천만 원 정도다”며 택배일을 성실하게 이어가다 영업소까지 운영하게 됐다고.아내도 “남편 급여도 이전보다 더 많았다”고 말했고, 남편은 “택배 일 하면서 돈도 모아서 집도 샀다”고 밝혔다.남편은 “아내한테 비싼 선물도 했다. 계속 일만 다녔고 첫째 둘째 많이 못 봐줘서 미안하다”며 미안한 마음을 드러냈으나 아내는 “네가 아이들에 대해서 뭘 아는 게 있냐”고 지적했다.또한 아내는 시댁에 적개심을 드러냈다. 그는 (형편이) 어렵다고 했는데 시어머니가 못 도와준다고 하더라. 또 싸가지 없는 X이라고 해서 나도 시어머니한테 욕했다”고 말해 충격을 안겼다.MC 서장훈은 엄마가 아빠에게 하는 폭언과 폭행에 무방비로 노출된 아이들의 모습에 분노했다. 특히 엄마의 행동을 학습한 아이들이 아빠도 때린다고 하자 서장훈은 “아이들에게 저건 지옥이다”며 안타까움을 감추지 못했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr