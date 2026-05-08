'SNL 코리아' 시즌 8이 후반부를 장식할 호스트 라인업을 공개했다./사진제공=쿠팡플레이

'SNL 코리아' 시즌 8이 후반부를 장식할 호스트 라인업을 공개했다./사진제공=쿠팡플레이

'SNL 코리아' 시즌 8이 후반부를 장식할 호스트 라인업을 공개했다./사진제공=쿠팡플레이

쿠팡플레이 코미디 쇼 'SNL 코리아' 시즌 8이 후반부를 장식할 호스트 라인업을 공개했다.'SNL 코리아'는 스타들과 믿고 보는 크루들이 선보이는 과감한 코미디로 매회 화제성을 이끄는 대한민국 대표 코미디 쇼다. 탁재훈을 비롯해 고아성, 송지효, 이미숙, 신성록, 추성훈 등 다양한 분야의 스타들이 호스트로 나서 웃음을 책임져온 가운데, 시즌 8은 이정은, 정수정, 엄지원을 후반부 호스트로 확정하며 기대를 높였다.오는 16일 공개되는 8화는 배우 이정은이 맡는다. 연극과 뮤지컬 무대를 넘나들며 탄탄한 연기력을 쌓아온 그는 데뷔 이후 처음으로 라이브 코미디 쇼에 도전한다. 이정은은 "라이브 무대가 오랜만이라 설레기도 하지만, 'SNL 코리아'라는 값진 기회를 얻어 감사한 마음"이라며 "저의 이면을 진솔하고 유쾌하게 그려내고 싶다. 모두가 함께 즐길 수 있는 시간이 되도록 정성껏 준비하겠다"고 각오를 전했다.이어 2009년 그룹 f(x)로 데뷔한 배우 겸 가수 정수정이 바통을 이어받는다. 다양한 작품에서 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여주고 있는 그는 이번 무대를 통해 처음으로 공개 코미디에 도전한다. 정수정은 "'SNL 코리아' 호스트를 통해 코미디 연기를 라이브로 선보이게 돼 긴장되지만, 재밌는 모습을 보여드리기 위해 노력하겠다. 많은 기대 부탁드린다"고 소감을 밝혔다.10화 호스트로는 배우 엄지원이 출연한다. 20년 넘게 우아하고 고급스러운 이미지로 사랑받아온 그는 이번 무대를 통해 색다른 변신을 예고했다. 엄지원은 "영화와 드라마에서 코미디 장르를 좋아해 왔고 'SNL 코리아'의 애청자"라며 "새로운 모습을 보여드리고 싶은 마음으로 열심히 준비하고 있다. 웃음을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.한편 'SNL 코리아' 시즌 8은 론칭 이후 화제성과 조회수 등 주요 지표에서 높은 성과를 기록하며 인기를 이어가고 있다. 오는 9일 오후 8시에는 배우 한가인이 호스트로 출연하는 7화가 공개되며, 쿠팡 와우회원은 물론 일반 회원도 무료로 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr