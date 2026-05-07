이민정 / 사진 = 이민정 유튜브 채널

배우 이민정이 갸루 메이크업에 도전해 충격적인 비주얼을 선보였다.6일 유튜브 채널 '이민정'에는 '"할거면 제대로 해" 찐 현지 갸루걸이 된 이민정 (with 시네)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 이민정은 뷰티 크리에이터 시네를 만나 파격적인 갸루 메이크업에 도전했다.이민정은 "오늘은 제가 못하지만 늘 궁금해하는 분야인 메이크업을 받아보러 왔다"며"제가 메이크업을 뱉어내는 얼굴이다. 진한 메이크업을 많이 안 해봤다"라고 말문을 열었다. 이에 시네는 한숨을 푹 쉬며 "얼굴 예쁜 사람들이 꼭 이런다. 배부른 소리다"라고 유쾌하게 받아쳐 웃음을 안겼다.이후 메이크업을 마친 이민정은 금색 가발과 30개가 넘는 악세서리를 착용한 뒤 카메라 앞에 섰다. 그는 "너무 예쁘다"라면서도 "갸루의 세계는 멀고도 험하다. 너무 감당해야 될 것들이 많다"고 털어놨다. 이어 갸루 메이크업을 하고 거리로 나선 그는 "지금 한국 사람 아닌 척 해야 한다"며 어쩔 줄 몰라했다.그는 "이러고 다니면 민정 님인지 못 알아볼 것 같다. 가까이 보고 있는데도 모르겠다"는 제작진의 말에 "사람들도 모르는 것 같다"고 답했다. 그러나 이내 지나가던 시민이 이민정의 파격적인 갸루 메이크업을 보고 놀라 넘어질 뻔한 장면이 담겨 폭소를 자아냈다.한편, 이민정은 배우 이병헌과 2013년 12세의 나이 차를 극복하고 백년 가약을 맺었다. 두 사람은 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr