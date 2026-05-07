키스오브라이프가 매거진 스카이샵의 표지를 장식했다. / 사진제공=S2엔터테인먼트

걸그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 화제성을 모으며 '꽃길'을 걷고 있는 가운데, '하늘길' 위에서 전 세계 팬들과 만난다.키스오브라이프는 국내 주요 항공사의 기내 면세 매거진 스카이샵(SKY SHOP) 5월호를 장식했다.이는 지난달 발매한 신곡 'Who is she'로 국내외에서 화제성을 이끌고 있는 이들의 인기를 입증하는 결과다. 국내외 두터운 팬덤을 보유한 키스오브라이프는 매거진의 가장 앞 페이지에 배치돼 팀의 브랜드 가치와 유니크한 매력을 다시 한번 대중에게 각인시킨다.키스오브라이프가 참여한 스카이샵은 국내 대표 LCC(저비용항공사) 브랜드인 진에어, 이스타항공을 비롯해 하이브리드 항공사 에어프레미아, 파라타항공 등 총 4개 항공사의 전 노선에 비치되는 매거진이다.키스오브라이프는 신곡 'Who is she'로 국내외 주요 음원 차트 상위권 점령, 음악방송 2관왕 등의 성과를 거뒀다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr