아이브 이서가 잠실구장에서 시구한다. / 사진제공=스타쉽엔터테인먼트

아이브(IVE) 이서가 2021년 데뷔 이후 첫 시구에 나선다.소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면, 이서는 오늘(7일) 오후 6시 30분 서울 잠실야구장에서 열리는 LG 트윈스와 두산 베어스 경기에서 시구자로 마운드에 오른다.이서는 소속사를 통해 "처음 도전하게 된 시구라 떨리고 설렌다. 뜻깊은 기회 주신 LG 트윈스에 감사드리고, 경기에 좋은 에너지를 전할 수 있도록 최선을 다하겠다. 선수분들도 모두 부상 없이 경기 마치시길 바라고, 관객분들에게는 오늘이 더욱 특별한 하루로 기억되었으면 좋겠다"고 소감을 전했다.데뷔 후 처음으로 시구에 나서게 된 이서는 특유의 밝고 생기 넘치는 매력으로 현장 분위기를 한층 뜨겁게 달굴 전망이다. 무대 위에서 보여주는 긍정적인 에너지가 경기장에서는 어떻게 발휘될지 팬들의 기대가 모이고 있다.아이브의 막내 이서는 유연하면서도 탄탄한 퍼포먼스 역량과 개성 강한 보컬로 무대 위 존재감을 확실히 드러내며 꾸준히 주목받아왔다. 뿐만 아니라 밝은 에너지와 센스 있는 예능감으로 다양한 방송과 콘텐츠에서도 활약을 이어가고 있다.특히, 2024년 4월부터 약 1년 7개월 동안 SBS '인기가요' MC로 활약한 이서는 안정적인 진행과 재치 있는 입담으로 다재다능한 매력을 입증하며 화제를 모으기도 했다. 또한, 각종 브랜드 행사와 화보에서 다채로운 콘셉트를 자신만의 색으로 소화하며 폭넓은 스펙트럼을 보여주고 있다.이서가 속한 아이브는 현재 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)'을 성황리에 진행 중이다. 최근 일본 교세라돔 오사카 공연을 통해 현지에서의 높은 인기를 다시 한번 증명한 이들은 마닐라, 싱가포르, 마카오, 호주, 뉴질랜드 등으로 투어를 이어간다. 또한, 오는 6월 24일에는 도쿄돔 무대에 다시 올라 새로운 기록을 쌓을 예정이다.한편, 아이브는 매주 금요일 오후 7시 30분 새로운 자체 콘텐츠 '앜아이브(ARCH·IVE)'를 통해 팬들과 만나고 있으며, 오는 27일에는 일본 네 번째 앨범 'LUCID DREAM(루시드 드림)'을 발매하며 글로벌 활약을 더한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr