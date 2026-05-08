배우 박진주가 뮤지컬 '겨울왕국'의 '안나'로 출연을 확정 지었다./사진제공=에스앤코

배우 박진주가 뮤지컬 '겨울왕국'의 '안나'로 출연을 확정 지었다. 그는 지난해 11월 비연예인과 결혼식을 올렸다.박진주가 출연하는 디즈니 시어트리컬 그룹의 글로벌 히트작 뮤지컬 '겨울왕국'은 동명의 영화를 무대화한 작품으로, 한국 초연이 발표되며 캐스팅에 대한 궁금증이 증폭됐던바. 특히 뮤지컬 '겨울왕국'의 주역들이 발표되기 전부터 예비 관객들의 드림 캐스팅 1순위로 손꼽힌 배우 박진주가 '안나'로 확정되며 벌써 폭발적인 반응이 쏟아지고 있다.박진주는 활기차고 사랑스러운 매력과 함께 진정한 사랑을 찾으려는 '안나(Anna)' 역으로 분한다. 그는 생생한 에너지와 탄탄한 연기 내공으로 '안나'의 폭넓은 감정을 세밀하게 그려내는 것은 물론, 엘사와의 진한 유대감도 섬세하게 전달하며 극을 이끌어 갈 예정이라고. 또한 박진주 특유의 맑은 목소리와 탁월한 가창력은 뮤지컬 넘버를 완벽하게 소화하며, 높은 싱크로율을 자랑할 것으로 기대된다.화제의 뮤지컬 '겨울왕국' 출연을 확정 지은 박진주는 그동안 자신만의 색으로 폭넓은 행보를 선보이며 대중의 관심을 받고 있다. 그는 뮤지컬 '라이카', '고스트 베이커리', '레드북' 등 작품에서 열연을 펼쳤고, 특히 창작 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩' 10주년 기념 공연의 주연 '클레어' 역을 맡아 매진 행렬을 기록, 폭발적인 사랑을 받았다.그뿐만 아니라 지난해 대만의 디즈니 프린세스 콘서트 'Princess All Stars in Concert'에서 디즈니의 명곡들을 러블리한 에너지로 풀어내 관객들을 열광시켰기에, 그가 보여줄 새로운 '안나'의 모습이 더욱 기다려지는 상황. 이렇듯 매 활동 색다른 얼굴과 청아한 음색으로 시선을 끄는 배우 박진주가 세계적인 센세이션을 일으키고 있는 뮤지컬 '겨울왕국'에서 보여줄 활약에 이목이 쏠린다.박진주가 출연하는 뮤지컬 '겨울왕국' 서울 공연은 8월 13일부터 샤롯데씨어터에서 초연된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr