설인아. 꽃미남 아이돌 그룹 비주얼 센터인 줄…숏컷 치고 슈트 입었더니 '유죄인간' 등극

'나의 유죄인간'이 맛보기 사진을 공개, 묘한 인연으로 얽히는 임시완, 설인아의 만남을 예고하고 있다./사진제공=tvN

'나의 유죄인간'이 맛보기 사진을 공개, 묘한 인연으로 얽히는 임시완, 설인아의 만남을 예고하고 있다. 그런 가운데 남장한 설인아가 아이돌 비주얼 센터급 미모를 자랑하며 눈길을 끈다.2026년 첫 방송 될 tvN 새 드라마 '나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 안하무인 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 밀착 스릴 로맨스를 담은 드라마다.카카오페이지 인기 웹소설, 웹툰 '여자인 걸 왜 모르지'를 원작으로 하는 '나의 유죄인간'은 장르를 불문하고 탄탄한 연기력으로 시청자들의 사랑을 받은 임시완이 태강그룹 차기 후계자 윤이준 역을, 예능과 드라마를 아우르며 대세로 등극한 설인아가 특수부대 출신 형사 강재희 역을 맡아 기대를 모으고 있다.임시완과 설인아가 각각 재계 서열 1위 태강그룹 차기 후계자 윤이준, 윤이준의 수행비서로 위장한 특수부대 출신 형사 강재희로 변신한 모습이 담겨 눈길을 끈다.매혹적인 버건디 컬러의 슈트를 입은 윤이준은 여유로운 미소를 지으며 범상치 않은 오라(Aura)를 뿜어내고 있다. 반면 무채색의 깔끔한 슈트와 단정한 숏컷의 강재희는 강인하면서도 부드러운 매력을 발산하며 시선을 사로잡는다.각자의 캐릭터에 자연스럽게 녹아든 임시완과 설인아의 비주얼이 '나의 유죄인간'을 더욱 궁금하게 만들고 있다. 살인사건 의혹에 휩싸인 위태로운 왕자와 백마 탄 남장 형사, 예민한 재벌 상사와 그를 보필하는 수행비서라는 이중 관계성을 그려낼 이들의 활약이 기다려진다.제작진은 "임시완, 설인아 배우 모두 각자 맡은 캐릭터의 강렬한 개성을 표현하기 위해 헤어스타일부터 의상 하나하나 세심하게 열정을 불태우고 있다"라며 "임시완 배우와 설인아 배우의 비주얼 합과 장면 곳곳에서 엿볼 수 있는 배우들의 파격 변신을 주목해달라"고 전했다.'나의 유죄인간'은 올 하반기에 첫 방송 되며 글로벌 시청자들은 아마존 프라임 비디오를 통해 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr