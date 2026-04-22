'솔로지옥5'에 출연해 얼굴을 알린 최미나수 / 사진제공=초록뱀엔터테인먼트

새 예능 '킬잇' 티저 영상이 공개됐다. / 사진제공=tvN

'솔로지옥5' 최미나수가 새 예능 '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'에 출연한다. 한편 최미나수는 지난 1월 '솔로지옥5'에서 이성훈과 최종 커플이 됐다.다음 달 12일 방송되는 tvN 새 예능프로그램 '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'(이하 '킬잇')은 K패션 트렌드를 이끌 차세대 인물을 발굴하는 패션 크리에이터 서바이벌이다. 현재 패션 씬을 이끄는 크리에이터 100인이 단 하나의 스타일 아이콘 자리를 놓고 치열한 경쟁을 펼친다.이 가운데 '킬잇' 측이 스타일 크리에이터 대전쟁에 출사표를 던진 참가자들의 모습을 담은 100인 티저와 치열한 스타일 대전쟁 속 최고의 스타일 아이콘을 캐스팅할 7인의 레이블 리더 모습을 담은 레이블 티저를 연이어 공개했다.먼저 공개된 100인 티저는 그야말로 '비주얼 쇼크' 그 자체다. 화제의 참가자 최미나수를 시작으로 SNS 피드 속에만 존재하던 수많은 핫걸들이 현실로 쏟아져 나오는 모습이 장관이다. 런웨이를 연상시키는 초대형 세트장의 무대를 당당하게 걷는 참가자들의 화려한 자태와 개성 넘치는 스타일이 탄성을 자아낸다.그도 잠시, 세트장의 열기가 단숨에 달아오른다. 포토그래퍼들의 카메라 플래시 세례가 쏟아지는 가운데 스타일로 자신을 증명하려는 100인의 몸짓이 일종의 광기를 불러일으키는 것. 세트장 곳곳을 뛰어다니는 것은 기본, 눈에 띄는 포즈를 위해 맨바닥 눕기도 서슴지 않으며 급기야 몸에 물을 끼얹는 참가자들의 파격 행보를 보여준다. 이토록 치열한 스타일링 전쟁 속에서 가장 아이코닉한 인물로 뽑힐 '차세대 스타일 크리에이터'는 누가 될지 관심이 쏠린다.이와 함께 '레이블 리더 7인'의 모습도 공개됐다. 럭셔리 무드를 추구하는 '블랙 레이블' 장윤주, 이종원, 연준은 남다른 카리스마를 뽐내며 100인을 예의주시하고, 트렌드를 추구하는 '화이트 레이블' 차정원, 신현지는 참가자들의 센스에 감탄한다.'킬잇'은 5월 12일 오후 10시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr