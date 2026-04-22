배우 정우가 영화 ‘짱구’ OST를 불렀다. / 사진제공=호기심스튜디오

배우 정우가 직접 가창에 참여한 ‘짱구’ OST가 공개된다.OST 제작사 호기심스튜디오에 따르면, 22일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정우가 부른 영화 ‘짱구’(감독 정우, 오성호/제작 팬엔터테인먼트, 영화사 두중)의 OST ‘질문’이 발매된다.‘짱구’는 배우의 꿈을 안고 상경한 짱구(정우 분)의 치열한 오디션 도전기와 좌충우돌 생존기를 리얼하게 다룬 작품이다. 정우가 시나리오를 집필하고 공동 연출과 주연을 맡았으며, 영화 ‘바람’ 이후의 이야기로 개봉 전부터 관심을 받고 있다.‘질문’은 1980년대 초반의 레트로하고 빈티지한 팝 발라드 사운드 위에 정우의 담백한 보이스를 더해 서정적인 분위기를 극대화한 곡이다. 막막한 어른의 문턱 앞에 선 청춘들에게 따뜻한 위로를 건네며, 방황의 시간마저 목적지를 향해 나아가는 과정임을 일깨워준다.이번 OST는 ‘폭싹 속았수다’, ‘이태원 클라쓰’, ‘나의 아저씨’ 등을 통해 섬세한 음악 세계를 선보인 박성일 음악감독이 프로듀싱을 맡았다. 찰나의 감정까지 소리로 치환해내는 디렉팅으로 영화의 정서를 잇는 웰메이드 OST를 완성했다.정우는 감독 데뷔작 ‘짱구’의 각본, 연출, 연기에 이어 OST 가창까지 작업 전반에 참여하며 작품에 대한 각별한 애정을 드러냈다. 주인공 짱구의 감정선을 보다 선명하게 구축하며 관객들에게 더욱 진한 여운을 남길 것으로 기대를 모은다.제30회 부산국제영화제(BIFF) ‘한국영화의 오늘 스페셜 프리미어’와 제4회 요코하마 국제 영화제 경쟁 부문에 선정된 ‘짱구’는 22일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr