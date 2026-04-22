배우 강미나가 넷플릭스 첫 한국 영 어덜트(YA) 호러물 ‘기리고’로 돌아왔다. / 사진 제공 : 넷플릭스

배우 강미나가 넷플릭스 첫 한국 영 어덜트(YA) 호러물 ‘기리고’로 돌아왔다. / 사진 제공 : 넷플릭스

배우 강미나가 넷플릭스 첫 한국 영 어덜트(YA) 호러물 '기리고'로 돌아왔다.오는 24일 공개되는 넷플릭스 '기리고'에서 강미나는 영앤리치앤프리티 '임나리'역으로 시청자를 만날 예정이다. 강미나가 맡은 '나리'는 부유한 환경에서 자라 아이돌 못지않은 화려한 외모로 어딜 가든 주목받는 인물. 또한 극 중 사주와 이름을 적고 소원을 빌면 그 소원을 이루어주는 미스터리한 앱 '기리고'의 저주를 믿지 않는 캐릭터로 '기리고'로 인해 혼란스러운 감정들을 가감 없이 보여준다고.강미나는 2022년에 방영된 seezn(시즌) 오리지널 옴니버스 '미드나잇 호러: 6개의 밤' 중 '편의점' 에피소드로 한차례 공포물에 도전한 바 있다. 그는 극한의 상황에서 공포 가득한 눈빛과 겁에 질린 표정으로 생동감과 긴장감을 더했을 뿐만 아니라 섬세한 연기력으로 시청자 손에 땀을 쥐게 만들었다. 그런 강미나가 넷플릭스 '기리고'를 통해 다양한 작품을 통해 쌓아온 노하우와 보다 깊어진 감정선을 선보일 예정이다.특히 지난 21일(화)에 진행된 넷플릭스 '기리고' 하이라이트 상영회 및 기자간담회에서 강미나는 "나리는 소유욕이 강해 가지고 싶은 게 있으면 가져야 하는 캐릭터"라고 자신이 맡은 배역을 소개하며 "몇 년간 단발이던 헤어스타일을 긴 생머리로 바꾸며 외적인 변화를 줬고, 평소 호러물을 못 보는 편이지만 담력을 키우기 위해 촬영하는 기간 동안 호러물을 계속 봤다"라며 캐릭터 준비를 위한 노력을 언급했다. 이에 강미나가 '기리고'를 통해 보여줄 새로운 얼굴과 연기에 기대가 모인다.한편 넷플릭스 첫 한국 영 어덜트(YA) 호러물 '기리고'는 소원을 이뤄주는 애플리케이션 '기리고'의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고 받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기로 24일 넷플릭스를 통해 공개될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr