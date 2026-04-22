박지환이 왜 여기서 나와…홈쇼핑 결제 취소 사태, '오매진'서 열연 예고

박지환이 '오매진'에 특별 출연한다./사진제공=SBS

배우 박지환이 파격적 존재감으로 홈쇼핑 생방송을 뒤흔든다.22일 오후 9시 첫 방송되는 SBS 새 수목드라마 ‘오늘도 매진했습니다’(이하 '오매진')에서는 박지환이 핫 셀럽으로 깜짝 출연한다.'오매진'은 밤낮없이 현생에 매진하는 덕풍마을의 청년 농부 매튜 리(안효섭 분)와 히트 홈쇼핑 탑 쇼호스트 담예진(채원빈 분)의 설렘 가득한 로맨스다. 이런 가운데 담예진의 뜨거운 열정이 서려 있는 일터, 히트 홈쇼핑 속에서 벌어지는 치열하고도 애환 가득한 이야기가 재미의 한 축을 담당할 예정이다.박지환은 담예진의 홈쇼핑 라이브 방송의 셀럽 게스트 역으로 등장을 예고해 관심을 모은다. 사진 속 박지환은 멋스럽게 차려입은 스타일링에 한껏 세팅된 헤어스타일을 자랑하며 손에 알록달록한 색감의 청소용품을 끼고 있어 눈길을 끈다.특유의 익살스러운 표정으로 시선을 사로잡던 박지환은 ‘매진’이 아닌 결제 취소를 부르는 색다른 영업 방식으로 현장에 있는 모두를 당황하게 만들 예정이다. 스튜디오 밖 복도에서 PD 엄성미(박예영 분), MD 황기홍(윤재찬 분)과 심각한 얼굴로 대화를 나누고 있어 이들에게 무슨 일이 벌어진 것인지 궁금해진다.특별 출연만으로 강렬한 임팩트를 선사할 박지환은 그동안 영화와 드라마는 물론 장르를 넘나들며 한계 없는 연기력을 선보여왔기에 더욱 기대감을 불러일으킨다. 특히 생활 밀착형 코미디 연기로 많은 사랑을 받아왔던 만큼 박지환의 치명적 매력이 돋보일 ‘오늘도 매진했습니다’ 첫 방송에 기대가 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr