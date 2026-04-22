"돈 밝히고 돈에 미쳐"…'전 충주맨' 김선태, 광고 내내 잠만잤다 '관계자도 발끈' [종합]

사진=김선태 유튜브 영상 캡처.

'전 충주맨' 김선태가 침대 브랜드를 홍보하기 위해 '잠방'을 펼쳤다.지난 21일 유튜브 채널 ‘김선태’에서는 한 침대 브랜드 홍보 영상이 게재됐다.이날 김선태는 침대에 누운 상태로 방송을 진행했다. 그는 해당 브랜드와 협업한 이유에 대해 "2600만원 상당의 침대와 매트리스를 기부할 거다. 제 몫은 얼마 안 된다"고 밝혔다.이어 “더 큰 이유는 돈 벌기 위해서다. 제가 기부를 위해 돈을 버는 건 아니다. 저 잘 살려고 돈을 버는 거다”라며 “기부 천사 이미지를 가져가려는 거 아니냐고 하는데, 저는 기부 천사가 절대 아니다. 제 이미지 좋아지라고 기부하는 것”이라고 강조했다.이어 “반대로 ‘세금 안 내려고 기부한다’라는 말도 있는데 무슨 소리냐. 안사면 제일 좋다. 억까(억지로 까다)다”고 덧붙였다. 그는 “저 좋은 사람 아니다. 돈을 밝히는, 돈에 미친, 공무원 할 때 못 만진 돈을 벌기 위해서 안달이 나 있는 게 정확히 저”라고 설명했다.이내 김선태는 "잠이 잘 올거라는 데 믿지 않는다. 불면증이 쉽게 고쳐지지 않는다"면서 곧 잠이 들었다. 김선태의 자는 모습은 약 18분간 이어졌다.이에 해당 침대 브랜드 관계자는 “눕방을 요청드렸는데...김선태..어디 살아?”라고 댓글을 달았고, 누리꾼들은 “이번 광고 개신박했다", "기가 차서 어이가 없는데 기발해서 할 말이 없다"며 감탄했다. 해당 영상은 22일 오전 10시 30분 기준 조회 수 130만회를 기록했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr