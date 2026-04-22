옹성우가 '오싹한 연애'에 출연한다./사진제공=판타지오

2024년 10월 제대한 옹성우가 ‘오싹한 연애’ 속 완벽한 호텔 대표 강민환 역으로 변신한다. 이번 작품은 약 3년 만에 내놓는 장편 주연 드라마다.오는 하반기 첫 방송되는 tvN 새 드라마 ‘오싹한 연애’는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스 드라마다.2011년 개봉해 큰 사랑을 받았던 영화 ‘오싹한 연애’를 원작으로, 배우 박은빈과 양세종이 각각 귀신 보는 재벌 천여리 역과 열혈 검사 마강욱 역을 맡아 기묘한 로맨스 시너지를 발휘할 예정이다. 여기에 드라마부터 연극 무대까지 종횡무진 누비고 있는 옹성우가 드라마만의 오리지널 캐릭터인 강민환 역으로 합류해 기대감을 높인다.극 중 옹성우가 연기할 강민환은 CL의 계열사인 CL 레이먼드 호텔의 대표다. 호텔, 리조트 그룹 CL의 후계자로 명석한 두뇌와 섹시한 외모, 화려한 언변은 물론 합리적인 성격과 매너, 타고난 능력치까지 모든 것을 갖춘 인물. 겉으로는 냉철한 사업가처럼 보이지만 천여리(박은빈 분)에게만큼은 한없이 따뜻한 친구다.이러한 강민환 캐릭터의 반전 면모를 몰입감 있게 그려낼 배우 옹성우의 활약 또한 주목되고 있다. 풋풋한 청춘 로맨스부터 강렬한 액션까지 장르를 불문하고 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여준 만큼 옹성우가 만들어갈 강민환 캐릭터와의 만남이 기다려진다.‘오싹한 연애’ 제작진은 “강민환은 원작 영화에서는 볼 수 없는 오리지널 캐릭터로 천여리, 마강욱 사이에서 색다른 긴장감을 불어넣는 역할을 할 것”이라며 “캐릭터에 푹 빠져든 채 자신만의 색으로 강민환 캐릭터의 서사를 채워나갈 옹성우 배우의 새로운 변신을 관심있게 지켜봐달라”고 전했다.‘오싹한 연애’는 오는 하반기에 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr