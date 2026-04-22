22일 방송되는 '내 새끼의 연애2' 9회 / 사진제공=tvN STORY & E채널

22일 방송되는 '내 새끼의 연애2' 9회 / 사진제공=tvN STORY & E채널

'내 새끼의 연애2'가 최종 선택을 앞두고 서로의 마음을 확인하는 마지막 1:1 데이트와 함께 피할 수 없는 진실의 밤을 예고했다.tvN STORY, 티캐스트 E채널 예능 '내 새끼의 연애2' 지난 방송에서는 자신의 마음을 또렷하게 자각하고, 망설임 대신 적극적인 표현으로 직진하는 내 새끼들의 변화가 시청자들의 설렘을 자아냈다.22일 방송되는 9회에서는 최종 선택을 단 하루 앞두고 출연진들이 그동안 꾹꾹 눌러 담아온 진심을 마주하는 마지막 1:1 데이트가 펼쳐진다. 동시에 피하고 싶었던 감정까지 수면 위로 공개되는 진실의 밤이 이어지며 긴장감 넘치는 설렘을 더한다. 여기에 "이들 중 현실 커플이 탄생했다"는 제작진의 제보까지 전해질 예정이다.최종 선택 전 마지막 1:1 데이트는 그 어느 때보다 뜨거운 분위기 속에서 진행된다. 먼저 최유빈과 윤후는 화기애애하게 식사 데이트를 즐기며 실제 연인 같은 다정한 분위기를 만들어간다. 박시우와 유희동 역시 한층 과감해진다. 차 안에서 밀착 사진을 찍는 등 거침없는 스킨십을 이어가며 달라진 관계를 보여주는 것 봄이 먼저 찾아온 것 같은 두 커플의 몽글몽글 데이트 현장에 스튜디오에도 환호성이 폭발했다는 후문이다.한편 묵직한 진심을 꺼내는 조은별과 이재승의 데이트도 이어진다. 이재승은 조은별에게 "살면서 이렇게 마음을 이야기해 본 적이 없는 것 같다"며 그동안 보여주지 않았던 속마음을 조심스럽게 꺼내놓는다. 조은별 또한 마지막 밤을 앞두고 정성스럽게 편지를 써 내려간다. 어렵게 꺼내놓은 이들의 진심이 어떤 선택으로 이어질지 이목이 쏠린다.'내 새끼의 연애2' 9회는 이날 오후 8시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr