방송인 이수지가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

개그우먼 이수지가 ㈜소노스퀘어의 라이프스타일 브랜드 소노시즌(SONOSEASON)의 모델로 발탁됐다. / 사진제공=소노시즌

개그우먼 이수지가 소노시즌(SONOSEASON)의 모델로 발탁됐다.최근 방송과 유튜브 등 다양한 영역에서 맹활약하고 있는 이수지는 '부캐 천재'로 불리며 전성기를 맞고 있다. 현실감 넘치는 연기와 밝은 에너지로 대중들의 사랑받고 있는 한편, 실제 현실에서는 화목한 가정을 꾸려가고 있는 주부로서의 면모도 지니고 있다. 이번 소노시즌 모델 발탁을 통해 이수지만의 매력이 담긴 또 하나의 새로운 캐릭터가 탄생할 것으로 기대된다.이수지는 소노시즌의 모델로서 향후 브랜드 캠페인을 비롯한 다양한 활동에 함께한다. 그 첫 시작으로 오는 5월 신규 브랜드 캠페인 영상이 공개된다. 실제 소노호텔앤리조트에 설치된 소노시즌의 독일산 메모리폼 매트리스와 프레임, 침구 등과 함께하는 프리미엄 라이프스타일을 자연스럽게 전달할 예정이다.또한, 자신의 이름을 딴 '이수지 PICK' 신제품 공개는 물론 다양한 마케팅 활동에도 함께하며 소노시즌의 브랜드 가치를 알리는데 힘을 보탤 예정이다.소노시즌 관계자는 "개그우먼 이수지는 브랜드가 추구하는 건강하고 친근한 이미지에 부합하는 인물로, 소노시즌이 지향하는 라이프스타일을 자연스럽게 캐릭터화하여 표현해 줄 것이라고 판단해 모델로 선정했다"며 "앞으로 이수지와 함께 소비자들에게 소노시즌의 브랜드 가치를 널리 알려 나갈 것"이라고 말했다.한편, 소노시즌은 '일상이 휴일 되는 편안함'이라는 슬로건 아래 호텔 베딩뿐만 아니라 룸앤패브릭 탈취제, 물티슈·세정 티슈 등 생활 밀착형 아이템을 다양하게 전개하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr