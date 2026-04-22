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[사진=유튜브 채널 롤링썬더]

결혼 13년 차 코미디언 김미려가 남편과 부부관계에 대한 솔직한 이야기를 들려줬다.김미려는 21일 공개된 유튜브 ‘신여성’에 출연해 배우 정성윤과 13년차 결혼 생활과 두 아이 육아법 등을 들려줬다. 김미려는 남편 정성윤 대해 “남편이 혈기왕성한 편이다. 나는 조금 식었는데 남편은 여전히 좋은가 보다. 닿기만 해도 그렇게 된다”고 털어놨다. 이어 “각방을 쓰고 있지만 침대를 같이 쓴다고 거기에서만 하는 건 아니다”며 “주로 주방을 노린다”고 서슴없이 말해 이선민을 혼비백산하게 만들었다.김미려는 정성윤과 첫 만남에 “라디오 프로그램 MT 자리에서 처음 우연히 인사를 하고 이후 6개월 정도 썸 아닌 썸을 탔다. 어느 순간 눈빛이 바뀌더라. 그래도 6개월은 스킨십도 전혀 없이 지냈다”며 “12월 23일에도 모임이 있었는데 남편이 집에 데려다주겠다 하더니 집 앞에서 입을 맞췄다. 암묵적으로 정식으로 사귀게 된 셈이다”고 처음 교제를 시작한 순간을 떠올렸다. 이어 “바로 다음날, 크리스마스 이브에 우리 집에서 파티가 있어서 다시 모였다. 그날 바로 6개월 동안 참았던 걸 다 터트려버렸다”고 말해 큰 웃음을 줬다.두 사람은 약 2년 정도 정식 교제 후 2013년 결혼했다. 1년 뒤 첫딸을, 2018년 둘째 아들을 낳으며 현재 네 식구가 단란하게 사는 중이다. 결혼 전까지 CF와 드라마. 영화 등에서 배우로 활발히 활동하던 남편 정성윤은 이후 작품 활동을 줄이고 육아와 살림에 집중했다. 대신 김미려가 방송활동을 보다 왕성하게 전개했다.“경제 활동을 아내가 전담하는 것에 대해 남편이 스트레스 받지는 않냐”고 이경실이 묻자, 김미려는 “스트레스 받을까봐 늘 ‘당신은 내가 사랑하는 내 남자고, 당신이 있어서 내가 이렇게 열심히 일 하며 우리 아이들을 건강하게 키울 수 있다’고 얘기해 준다”며 “다행히 본인이 이해를 너무 잘해주고 나를 믿고 많이 배려해 준다”고 말했다. 김미려는 “나는 다시 태어나도 이 남자랑 결혼하고 싶다”고 말해 남편에 대한 진심을 고백하기도 했다.이날 김미려는 여전히 욕구가 왕성한 남편 때문에 겪었던 웃지못할 에피소드와 두 자녀를 위한 올바른 성교육 등 수위를 넘나드는 매운맛 토크를 들려줬다. 또 게스트의 수준에 맞춰 이경실, 조혜련의 깨알 포인트 개그도 쏟아졌다.한편 ‘신여성’은 기존 스튜디오에서 탈피해 새로운 분위기에서 좀 더 편하게 대화를 나누는 방식으로 포맷을 부분 개편했다. 이경실, 조혜련의 유쾌하고 의미 있는 수다뿐 아니라 이선민과 게스트들이 색다른 케미를 만들어 내며 큰 사랑을 받고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr