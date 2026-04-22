가수 김재환/사진제공=웨이크원

가수 김재환이 전역 이후 첫 음원을 발표하며 활동을 재개한다.김재환은 22일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 '지금 데리러 갈게'를 공개한다.신곡 '지금 데리러 갈게'는 지친 이들에게 곁을 지키겠다는 약속을 담은 록 발라드다. 기타 선율과 김재환의 음색이 조화를 이루며 곡의 정서를 전달한다. 드럼, 베이스, 건반의 리듬감에 스트링 사운드를 더해 어쿠스틱 밴드의 구성을 갖춘 점이 특징이다.이번 곡은 전역 후 처음 선보이는 결과물로, 김재환이 작사와 작곡뿐 아니라 기타 연주까지 직접 담당하며 제작 전반에 참여했다. 음향의 입체감을 살리기 위해 모든 악기를 실제 연주자로 구성된 리얼 세션으로 녹음해 사운드의 완성도를 높이는 데 집중했다.음원과 동시에 공개되는 뮤직비디오는 영상미를 강조한 구성을 취했다. 저마다의 사연을 가진 인물들과 그들에게 다가가는 김재환의 모습을 통해 곡의 주제를 시각적으로 표현했다. 담백한 연출 속에서 음악이 가진 감정선을 전달하는 데 중점을 뒀다.2017년 워너원 메인보컬로 데뷔한 김재환은 가창뿐 아니라 직접 곡을 만들고 연주하며 본인의 음악적 영역을 확장해왔다.한편, 김재환의 디지털 싱글 '지금 데리러 갈게'는 이날 오후 6시부터 각종 음원사이트를 통해 감상할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr