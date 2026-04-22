코르티스 미니 2집 미디어 쇼케이스 / 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 코르티스(CORTIS)의 신곡 'REDRED'가 글로벌 음악 차트에서 성과를 거두고 있다.코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 미니 2집 타이틀곡 'REDRED'는 발매 이튿날인 지난 21일 유튜브 '트렌딩 월드와이드' 1위를 기록했다. 해당 차트는 뮤직비디오와 무대 영상의 조회수 및 상승 지표를 합산해 순위를 매긴다. 'REDRED' 뮤직비디오는 공개 하루 만에 320만 회 이상의 조회수를 달성했다. 22일 오전 7시 기준으로는 전 세계 24개 국가 및 지역의 유튜브 인기 급상승 음악 차트에 진입했다.지역별로는 북미 시장에서의 반응이 두드러진다. 미국 유튜브 인기 급상승 음악 차트 22위에 이름을 올렸으며, 캐나다에서는 13위를 기록했다. 국내 차트에서도 순위 상승세가 나타났다. 21일 오전 10시 기준 25위였던 국내 인기 급상승 음악 순위는 22일 오전 7시 기준 17위로 8계단 상승했다. 대만과 베트남에서는 1위를 유지 중이며 인도네시아(3위), 말레이시아(7위), 싱가포르(8위) 등 아시아권에서도 상위권에 배치됐다. 유럽에서는 노르웨이와 스웨덴(12위), 덴마크(13위), 네덜란드와 영국(20위) 등에서 순위권에 들었으며 중동 지역인 아랍에미리트와 사우디아라비아(24위) 차트에도 이름을 올렸다.음원 플랫폼 아이튠즈에서는 22일 오전 6시 기준 싱가포르, 튀르키예, 러시아 등 14개 지역 '톱 송' 차트에 진입했다. 인도네시아, 태국, 베트남에서는 이틀 연속 정상을 차지했다.신곡의 흥행과 더불어 전작에 대한 관심도 다시 높아지는 추세다. 미니 1집 'COLOR OUTSIDE THE LINES'는 4월 25일 자 빌보드 '월드 앨범' 차트 1위를 기록했다. 발매 후 8개월이 지난 시점에서 거둔 성적이다. 미국 내 실물 음반 판매량을 집계하는 '톱 앨범 세일즈' 차트에는 7위로 다시 진입했다.한편, 코르티스는 22일 오후 10시 유튜브 채널 '스튜디오 춤'을 통해 'REDRED' 퍼포먼스 영상을 공개한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr