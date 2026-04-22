NMIXX 미니 5집 'Heavy Serenade' 트레일러 썸네일 이미지 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트
NMIXX 미니 5집 'Heavy Serenade' 트레일러 썸네일 이미지 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트
그룹 엔믹스(NMIXX)가 신보 트레일러에서 여섯 가지 사랑의 모습을 그려냈다.

엔믹스는 5월 11일 미니 5집 'Heavy Serenade'(헤비 세레나데)를 발매한다. 지난 14일 앨범 분위기와 다채로운 티징 콘텐츠를 예고하는 프로모션 스케줄러 이미지를 공개한 데 이어 21일 오후에는 공식 SNS 채널에 트레일러 영상을 게재했다.

이번 트레일러는 낭만적인 분위기 속 여섯 멤버들의 행동과 표현법이 시선을 끈다. 가장 먼저 등장한 설윤은 귀걸이, 반지, 구두 등 자신에게 소중한 물건들을 아낌없이 나눠주고 릴리(LILY)는 헤드셋을 끼고 바람을 맞거나 편지를 가득 담은 통을 매고 달린다. 따스한 햇살 아래 해원은 누군가의 손길을 받고 스스로에게 물을 주기도 한다.

지우는 자신과 꼭 닮은 강아지들과 행복한 시간을 보내다가도 열리지 않는 문 앞에서 누군가를 기다린다. 배이(BAE)는 석고상 앞에 섰다. 석고상을 만지자 투명하게 반짝인다. 규진을 둘러싼 촛불들은 불어도 되살아나고 수줍게 미소 짓던 규진은 텅 빈 공간에서 홀로 춤을 춘다.

한자리에 모인 엔믹스는 샹들리에 아래 싱그러운 웃음꽃을 피우고 바이올린을 켜며 컨페티를 날린다. 밝은 곳을 향해 함께 달리는 여섯 멤버가 협동해 만든 '세레나데'가 세상에 공개된다. 앨범명부터 '엔믹스 그 자체'인 다섯 번째 미니 앨범 'Heavy Serenade'가 품고 있는 이야기에 궁금증이 커진다.

엔믹스는 내달 11일 타이틀곡 'Heavy Serenade'를 발표하기에 앞서 수록곡들을 먼저 선보인다. 앨범 정식 발매를 약 2주가량 앞둔 4월 24일 글로벌 e스포츠 기업 T1 Entertainment & Sports가 주최하는 e스포츠 페스티벌 'LCK 팀 로드쇼: T1 홈그라운드'의 전야제인 '이브 페스타'(Eve Festa)에 참석해 수록곡 'Superior'(수페리어) 무대를 펼치고, 28일에는 수록곡 'Crescendo'(크레센도) 뮤직비디오를 선공개한다.

엔믹스의 'Heavy Serenade'는 오는 5월 11일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

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