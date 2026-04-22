그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 리드싱글 'CELEBRATION'의 일부를 공개하며 활동을 예고했다 그룹 르세라핌/사진제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 리드싱글 'CELEBRATION'의 일부를 공개해 시선을 끌었다.르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)은 22일 0시 하이브 레이블즈 유튜브 채널과 공식 SNS를 통해 오는 24일 발매 예정인 'CELEBRATION'의 뮤직비디오 티저 영상을 선보였다.영상은 멤버들과 괴물의 모습을 교차 편집하여 구성했다. 다섯 멤버는 거대한 문을 열고 등장하며 시작을 알렸다. 눈썹 피어싱과 초록빛 아이 메이크업 등 시각적인 변화를 시도한 점이 특징이다. 영상 전반에는 강한 비트의 신곡 음원이 배경으로 사용됐다. 멤버들이 인파 속에서 안무를 소화하는 장면과 사막 및 설원을 이동하는 괴물의 모습이 대비를 이루며, 영상 후반에는 무대 위 멤버들과 괴물이 마주하는 장면이 담겼다.이번 티저에는 "Time To Celebrate"라는 가사가 포함된 곡의 일부분이 삽입됐다. 퍼포먼스는 머리를 흔들며 전진하는 동작 등 일치된 움직임을 강조한 안무로 구성됐다.'CELEBRATION'은 스스로의 두려움을 인정하고 이를 마주할 내면의 힘을 얻은 순간을 주제로 한 곡이다. 분위기에 맞춰 밝은 에너지를 담았으며, 멤버 김채원과 허윤진이 곡 작업에 직접 참여했다. 또한 팝 듀오 아이코나 팝(Icona Pop)의 카롤리네 옐트(Caroline Hjelt)와 아이노 야보(Aino Jawo)가 작가진에 합류해 협업했다.한편, 음원과 뮤직비디오 본편은 오는 24일 오후 1시 공개된다. 해당 곡이 수록된 정규 2집 'PUREFLOW pt.1'은 오는 5월 22일 발매될 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr