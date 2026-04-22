기태영, 유진이 공식석상에 참석했다./사진=텐아시아DB

기태영이 1년 용돈이 150만원이라고 밝혔다./사진제공=MBC

배우 기태영이 아내 유진과의 첫 만남부터 가족 중심으로 설계된 일상까지, ‘가정형 남편’의 면모를 구체적인 에피소드로 풀어낸다. 특히 그는 1년 용돈 약 150만 원으로 살아가는 소박한 일상까지 공개한다고 해 이목이 쏠린다.22일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 류진, 기태영, 럭키, 송하빈이 출연하는 ‘파파 GO! ALL 대디 PROJECT’ 특집으로 꾸며진다.기태영은 아내 유진과의 첫 만남을 떠올린다. 두 사람이 처음으로 만난 것은 다름 아닌 드라마. 그는 첫 촬영에 첫 키스까지 이어졌던 당시를 언급했고, 드라마가 진행되며 관계가 가까워질수록 “(키스신이) 짧아서 아쉬웠다”라고 솔직한 감정을 전했다.이어 그는 가족 중심으로 짜인 생활 루틴을 공개한다. 저녁 6시 이후에는 개인 약속을 잡지 않고 아내와 두 딸과 함께하는 시간을 우선으로 둔다고 밝히며, 가족을 중심으로 일정을 설계하는 이유를 설명한다.기태영은 1년 동안 본인을 위해서 쓰는 돈은 약 150만 원 수준이라고 밝혀 눈길을 끈다. “6000원짜리 티셔츠 한 장이면 충분하다”라는 발언과 함께 가족에 대한 사랑을 드러내며 진심을 더해 ‘가족 사랑꾼’의 면모로 시선을 끈다.여기에 집 안에 소방용품과 호신용품을 철저히 구비해 둔 일상도 공개된다. 가족을 위해 대비를 생활화한 모습과 함께, 칫솔질부터 경제 교육까지 직접 챙기는 육아 방식도 소개된다.특히 기태영은 딸들에게 전수한 양치법까지 공개하며 색다른 매력을 드러낸다. 그는 즉석에서 준비해온 치아 모형과 칫솔을 꺼내 들고 ‘맑은 눈의 양치 광인’으로 돌변해 진지하게 양치법을 전수하는 등 치아 관리에 집착하는 모습으로 모두를 폭소케한다.키즈카페에서 아이들과 함께 놀아주다 ‘국민 아빠’가 됐던 에피소드도 공개된다. 그는 평소 아이들과 키즈카페에 가면 커피에 꿀을 섞어 먹은 뒤 온 몸을 불태워 놀아준다고 밝히며, 급기야 괌 여행 중 현지 키즈카페에서 이 같이 에너지 넘치게 놀아주다 ‘국민 아빠’로 불리게 된 당시 상황을 생생하게 전달한다.기태영의 이야기는 이날 오후 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’를 통해 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr