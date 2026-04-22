방탄소년단 /사진 제공 = 빅히트 뮤직(하이브)

방탄소년단 /사진 제공 = 빅히트 뮤직(하이브)

그룹 방탄소년단이 미국 빌보드 '글로벌' 차트에서 4주째 정상을 굳혔다.지난 21일 발표된 미국 음악 전문 매체 빌보드의 최신 차트(4월 25일 자)에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)의 타이틀곡 'SWIM'이 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)'에서 각각 4주 연속 1위에 올랐다. 성덕대왕신종의 종소리를 제외한 가창곡 13곡이 '글로벌 200'에서 자리를 지켰고 '글로벌(미국 제외)'에서는 모두 50위권에 안착했다.메인 차트에서의 활약도 돋보인다. '아리랑'은 '빌보드 200' 3위, 'SWIM'은 '핫 100' 10위에 이름을 올렸다. 수록곡 'Body to Body'(69위), '2.0'(88위), 'Hooligan'(90위)도 한 달째 '핫 100' 순위권에 들었다. 또한 '디지털 송 세일즈' 4주 연속 1위를 비롯해 '톱 앨범 세일즈' 2위, '바이닐 앨범' 3위, '톱 스트리밍 앨범' 4위, '아티스트 100' 5위 등 주요 차트에서 고른 존재감을 증명했다.방탄소년단은 지난 9일 고양종합운동장 주경기장에서 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG''의 막을 올렸다. 총 34개 도시에서 85회 규모로 진행되는 투어는 한국 가수 단일 기준 최다 회차다. 고양과 도쿄에서 총 24만 명 이상의 관객을 만났고 오는 25~26일과 28일 미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움에서 북미 투어를 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr