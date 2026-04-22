부산행 KTX에서 포착된 배우 변우석 / 사진='VARO Playlist' 캡처

'21세기 대군부인' 촬영 현장 / 사진='VARO Playlist' 캡처

배우 변우석이 '21세기 대군부인' 촬영을 위해 KTX를 타고 부산으로 향했다.지난 21일 유튜브 채널 'VARO Playlist'에는 '호패를 휘두르면... 이안대군이 나오지 #21세기대군부인'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 변우석은 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' 촬영장으로 향했다. 변우석은 검은색 모자를 푹 눌러쓴 뒤 KTX에 탑승했다. 마스크를 쓰지 않은 채 수수한 얼굴로 기차에서 시간을 보내 눈길을 끌었다.촬영장에 도착하자 아이유가 변우석을 반겼다. 아이유가 "(기차에서) 알아보는 사람이 있었냐"고 묻자 변우석은 "각자 밥 먹기 바쁘고 잠자기 바쁘다"고 답했다. 이어 그는 "고개 숙이고 이렇게 가면 (모른다)"고 덧붙였다.그러자 아이유가 "역에서는 좀 알아보지 않았냐"고 말하자 변우석은 "아니다. 다 살기 바쁘다"고 답해 웃음을 자아냈다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr