방송인 안현모가 한 행사장에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=안현모 SNS
방송인 안현모가 한 행사장에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=안현모 SNS
방송인 안현모가 또다시 변화를 예고했다.

안현모는 지난 21일 자신의 인스타그램 스토리에 "별걸 다 합니다"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 안현모가 사원증을 인증하고 있는 모습. 사원증에는 '국세청 인턴', 서울지방국세청'이라고 적혀 있어 눈길을 끌었다. 다만, 종이로 가볍게 제작돼 일회성 소품인 것으로 추측된다.
사진=안현모 SNS
사진=안현모 SNS
안현모는 한국외대 대학원 통·번역과 석사 출신이다. 과거 SBS에서 기자로 활동했으며, 현재는 각종 행사에서 통역사 역할 및 KBS 교양 '스모킹 건' 등에 출연 중이다.

한편 안현모는 1983년생으로 올해 43세다. 2023년 11월 음악 프로듀서 라이머와 결혼 6년 만에 성격 차이로 이혼했다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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