올여름, 베일에 싸여있던 신규 댄스 IP의 타이틀을 확정하고 본격적인 론칭 카운트다운에 돌입했다./사진제공=엠넷

대한민국에 '댄스 신드롬'을 일으킨 Mnet이 올여름, 베일에 싸여있던 신규 댄스 IP의 타이틀을 확정하고 본격적인 론칭 카운트다운에 돌입했다.Mnet은 8월, 신규 댄스 서바이벌 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워(STREET WORLD FIGHTER : Directors' War, 이하 '스디파')'를 선보인다고 밝혔다. 이번 시리즈는 전 세계적인 신드롬을 일으킨 '스트릿 우먼 파이터'의 계보를 잇는 동시에, '월드 클래스 댄서'를 넘어 무대를 만드는 '글로벌 퍼포먼스 디렉터'들의 세계를 조명하는 역대급 스케일의 프로젝트다.이번 시리즈는 단순한 춤 대결을 넘어, 안무 창작을 기반으로 무대 구성과 연출, 스토리텔링까지 총괄하는 '퍼포먼스 디렉터'들의 경쟁을 담는다. 누가 더 잘 추느냐를 넘어, 누가 더 압도적인 '작품'을 만들었느냐를 가리는 새로운 차원의 서바이벌이 펼쳐질 전망이다.지난 21일(화) 공개된 퍼포먼스 디렉터 티저 영상은 공개와 동시에 글로벌 팬들의 높은 관심을 받고 있다. 영상 속에는 MAMA AWARDS(마마 어워즈)를 비롯한 대형 시상식, 세계적인 음악 축제 코첼라, 슈퍼볼 하프타임쇼, 올림픽 개막식, 그리고 톱 아티스트들의 월드 투어 콘서트 등 압도적인 규모의 무대들이 스쳐 지나가며 보는 이들의 시선을 압도했다."이제는 퍼포먼스 디렉터가 '작품'을 만드는 시대", "춤도 잘 추고 안무도 잘 하고 무대 연출도 잘하는 사람"이라는 메시지를 담은 이번 티저 영상은 '스디파'가 단순한 춤 대결을 넘어선 '크리에이티브 전쟁'임을 암시한다. 전 세계가 열광하는 무대 뒤에서 보이지 않는 손으로 활약해 온 퍼포먼스 디렉터들이 직접 전면에 나서 펼칠 치열한 '작품 전쟁'에 벌써 이목이 쏠리고 있다.아직 구체적인 라인업이 공개되지 않았음에도 불구하고, 티저 속 찰나의 순간에 포착된 다양한 디렉터들의 실루엣을 두고 팬들 사이에서는 출연진에 대한 추측이 쏟아지고 있다. 과연 어떤 '월클' 디렉터들이 참여해 성별과 장르의 경계를 허문 올젠더(All-Gender) 대결을 펼칠지 기대감이 증폭되고 있다.제작진은 "이제는 전 세계가 K-POP 퍼포먼스를 하나의 독립된 '작품'으로 즐기는 시대"라며 "그동안 시청자들이 '스트릿' 시리즈의 '메가 크루 미션'을 통해 퍼포먼스 디렉터의 역량과 무대의 압도적인 스케일을 이미 경험했다면, 이번 '스디파'는 그런 레전드 무대들이 매주 펼쳐지는 '디렉팅 전쟁'의 완결판이 될 것"이라고 전했다. 이어 "무대 뒤의 조력자였던 퍼포먼스 디렉터들이 이제는 주인공으로 전면에 나서는 만큼, 오는 8월 지금까지와는 차원이 다른 무대적 쾌감과 드라마를 기대해 달라"고 자신감을 내비쳤다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr