서울경찰청 공식 로고, 하이브 사옥/사진=서울경찰청 공식 홈페이지, 하이브

하이브 방시혁 의장에 대한 구속영장 신청 소식이 전해지면서 하이브 주가가 장중 약세를 나타내고 있다. 21일 오전 하이브는 4%대 하락 폭을 기록하며 급락세를 보이기도 했다.이날 오전 11시 50분 현재 하이브는 전 거래일 대비 7000원(2.75%) 하락한 24만 8000원에 거래되고 있다. 이날 주가는 한때 24만 4000원까지 밀려나며 장중 4.31%의 낙폭을 보이기도 했다.이런 주가 흐름은 경찰이 방 의장에 대한 구속 영장을 신청했단 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다. 이날 서울경찰청 금융범죄수사대는 자본시장법 위반(사기적 부정거래) 혐의로 방 의장에게 구속영장을 신청했다고 발표했다.방 의장은 2019년 하이브 상장을 앞두고 기존 투자자들에게 상장이 지연되거나 계획이 없다는 허위 정보를 제공해 지분을 매각하도록 유도한 혐의를 받는다. 경찰은 당시 하이브 임원이 설립한 사모펀드(PEF)가 해당 지분을 사들였고 상장 후 주식을 매각해 발생한 차익 중 약 30%인 1900억원 상당이 방 의장에게 전달된 것으로 보고 있다.경찰은 지난해 6월 한국거래소 압수수색을 통해 관련 자료를 확보하며 수사를 본격화했다. 같은 해 7월에는 용산구 하이브 사옥을 압수수색했으며, 8월에는 방 의장에게 출국 금지 명령을 내렸다. 방 의장은 지난해 9월부터 11월까지 총 다섯 차례에 걸쳐 피의자 신분으로 조사를 받았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr