사진=황신혜 유튜브

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배우 황신혜가 꾸준한 자기 관리로 후배를 감탄하게 했다.20일 유튜브 채널 '황신혜의cine style'에는 '시네의 4월 일상'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황신혜는 빛나는 민낯을 공개하며 '피부관리 꿀팁'을 전했다. 그는 "요즘 야외 촬영이 많고 봄 햇살이 강해지면서 피부 컨디션을 유지하는 게 숙제"라며 계절 변화에 따른 관리의 중요성을 짚었다.황신혜가 꼽은 핵심은 두 가지였다. 그는 "가장 중요하게 생각하는 건 수분 공급이랑 주름 관리, 안티에이징"이라며 "안티에이징은 자극적이지 않게, 그리고 꾸준히 하는 게 핵심"이라고 강조했다.그러면서 "안티에이징뿐만 아니라 모든 관리는 결국 꾸준함이 핵심이다. 단기간 효과보다 매일 쌓이는 관리가 중요하다"고 덧붙였다.최근 트렌드에 대한 생각도 밝혔다. 황신혜는 "요즘 MZ세대는 술도 잘 안 마시고 자기 관리를 중요하게 생각한다. 어릴 때부터 피부와 체력을 관리하는 게 포인트"라고 조언했다.황신혜는 '렛미인' MC 시절 만난 김준희와 꾸준한 인연을 자랑했다. 김준희 패션 브랜드 팝업 스토어에 방문한 그는 166cm, 48kg 늘씬한 몸매로 뛰어난 옷핏을 자랑했다.김준희는 "'렛미인' 때 분장실에서 옷 갈아입는 모습을 보고 너무 놀랐다. 홀딱 벗었는데, 몸이 말도 안 되게 좋더라. 그때 운동을 쉬고 있었는데, 바로 다시 시작하게 됐다"고 회상했다.황신혜는 "이런 말을 들으니 내가 운동을 더 열심히 하게 되는 것"이라며 "나이가 들수록 더 멋있어지는 게 중요하다. 서로 자극이 되는 관계가 좋은 것 같다"며 애정을 드러냈다.한편 황신혜는 두 번 결혼한 뒤 이혼했고, 슬하에 모델 겸 배우로 활동 중인 이진이 양을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr