사진=고준희 유튜브

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배우 고준희가 '홍진경 손민수' 중 체중까지 공개했다.20일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '고준희 머리가 짧아지는 이유... 홍진경 선배는 100% 이해함'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고준희는 '홍진경 손민수 데이'를 선언하며 "홍진경 선배를 평상시에 좋아한다. 선배랑 나랑 겹치는 게 많다"면서 "헤어부터 메이크업, 패션까지 제대로 손민수를 해보려고 한다"고 밝혔다.홍진경과의 인연에 대해 고준희는 "아직 친분이 없어서 언니라고 못 하고 선배라고 한다. 곱창집에서 대기하다가 한번 인사한 적 있는데, 기억하시지 않을까"라고 팬심을 드러냈다.가장 먼저 헤어샵을 찾은 고준희는 현재 헤어스타일이 홍진경과 같은 숏컷을 지향했다고 주장했다. 그러면서 "내가 하고 싶은 스타일이 있어서 자른 건데 아직 완성이 안 됐다. 조금 더 길러야 한다"고 덧붙였다.이어 홍진경이 즐겨 입는다는 의류 브랜드 매장을 방문한 고준희는 "나도 선배처럼 뉴트럴 컬러를 좋아한다. 이런 스타일 좋아한다"고 밝혀 웃음을 안겼다.고준희는 피팅 과정에서 "살 빼서 나도 이렇게 입고 싶다. 지금 돼지여서 못 입는다"고 털어놨다. 이어 크롭티와 와이드 팬츠를 입어본 뒤에는 "지금 살이 쪄서 창피하긴 하지만 입어봤다"면서 "홍진경 선배랑 저랑 10kg 정도 차이가 나는 것 같다"고 이야기했다.몸매를 의식한 듯 허리를 꺾거나 까치발을 들던 고준희는 "이건 직업병이다. 촬영을 오래 해서 자연스럽게 나온다"고 우겨 스태프를 웃게 했다.홍진경이 구입한 밀착 원피스를 선택한 고준희는 "선배보다 한 사이즈 큰 거다. 옷이 안 찢어져서 다행"이라며 "이건 뱃살이 아닌 셔링이다"라고 해명해 배꼽을 쥐게 했다.자신이 좋아하는 스타일의 옷을 착용한 고준희에게, 직원은 "H백화점 식품관 스타일"이라고 설명해 웃음을 자아냈다.스태프의 '영상 편지' 제안에 돌연 울컥한 고준희는 "기억하실지 모르겠지만 언젠가 다시 만나 뵙고 싶다. 사랑합니다"라며 애정을 표현했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr