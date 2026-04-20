사진 = 'SBS PLUS' 유튜브 채널

사진 = 'SBS PLUS' 유튜브 채널

지난 '나는솔로' 30기에서 최종 커플이 된 영수와 옥순이 선배로 등장해 새로 시작한 31기 리액션을 하게 된 가운데 옥순이 31기 최애 출연자가 경수라고 답해 영수의 질투심을 유발했다.SBS PLUS 공식 유튜브 채널에서 운영하는 'SBS Plus 스플스'에서는 '사귀고 첫 싸움? 영수♥옥순 현커가 왔다네 정말로 (경수가 원픽?)'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 지난 '나는솔로' 30기에 출연해 최종 커플이자 현실 커플이 된 영수와 옥순이 등장했다. 두 사람에게 제작진은 왜 옥수동 커플이냐고 질문했다. 이에 옥순은 "옥순 영수 동갑이라는 뜻에서 옥수동 커플이다"고 말해 눈길을 끌었다.두 사람은 '나는솔로' 31기 영상을 보고 리액션하는 시간을 가졌다. 영수는 영상을 보기 전 옥순에게 31기 최애 출연자는 누구냐고 질문했다. 이에 옥순은 "전 경수님이다"며 "막 설레고 아름답고 여심 저격이다"고 했다. 반면 영수는 "저는 무조건 30기 옥순"이라고 해 옥순을 당황케 했다.영수는 31기 최고 경수의 첫데이트 예상에 대해 "일단 다섯 분이 관심을 표하고 계시긴 하지만 지난화를 봤을 때 약간 경수님한테 몰릴 걸 걱정하는 분들이 계시더라"며 "그래서 저는 첫 데이트는 3표 예상한다"고 했다. 이에 옥순은 지난 기수 첫인상 인기남이었던 30기 영수가 첫데이트 때 0표 받은 것을 언급했고 영수는 PTSD가 온다고 해 웃음을 자아냈다.앞서 '나는솔로' 30기 최종화가 끝나고 유튜브 '촌장엔터테인먼트TV'에서 진행된 라이브 방송에서 영수는 "최종 커플이 되고 현커가 돼서 2주 만에 고백해서 만나고 있다"라며 옥순의 손을 잡았다. 옥순은 영수를 향해 "진짜 솔로나라 나오니 되게 적극적이더라"며 사생활도 깨끗하고 믿음이 가고 나쁜 남자같이 생겼지만 자상한 남자친구"라며 애정을 드러냈다. 두 사람은 1992년생으로 동갑이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr