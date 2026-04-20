변우석 울고 김혜윤 웃었다…'선업튀' 이후 2년 만에 연기 평가 엇갈렸다 [TEN스타필드]

《김세아의 세심》

배우 변우석(왼)과 김혜윤(오)/ 사진=텐아시아 DB

영화 살목지 (감독 이상민) / 사진제공=㈜쇼박스

MBC 드라마 '21세기 대군부인' 스틸컷 / 사진=MBC

'선재 업고 튀어' 이후 차기작으로 돌아온 배우 김혜윤과 변우석이 서로 다른 평가 속에 다음 행보를 이어가고 있다. 김혜윤은 스크린에서 흥행과 연기 호평을 함께 얻고 있는 반면, 변우석은 화제성과 성적에도 불구하고 연기 면에서는 아쉽다는 반응이 뒤따르고 있다.최근 극장가에서는 김혜윤 주연의 영화 '살목지'(감독 이상민)가 존재감을 키우고 있다. '살목지'는 2주 연속 주말 박스오피스 1위를 지켰고, 4월 20일 기준 누적 관객 수 146만 명을 넘어섰다. 개봉 10일 만에 100만 관객을 돌파하며 공포 장르 흥행작으로 빠르게 자리 잡았다는 평가도 나온다. 손익분기점이 80만 명, 순 제작비가 약 30억 원이라는 점을 감안하면 이미 '가성비 흥행'이라는 평가가 가능하다.흥행 열기는 극장 밖으로도 번졌다. 영화의 배경이 된 '살목지'는 실제 방문객이 급증하며 하나의 '공포 체험 코스'로 자리 잡았다. 새벽 시간대까지 찾는 관람객이 늘어나면서, 예산군이 통행을 제한할 정도로 파급력이 커졌다.무엇보다 눈길을 끄는 건 김혜윤의 연기다. '살목지'는 젊은 배우들이 중심에 선 작품인데도 비교적 안정적인 연기와 장르 장악력을 보여줬다는 반응을 얻고 있다. 김혜윤 역시 감정선의 밀도와 몰입감에서 좋은 평가를 받으며, '선재 업고 튀어' 이후 다시 한번 연기력으로 존재감을 입증했다는 해석이 나온다.김혜윤의 흐름이 마냥 순탄했던 것만은 아니다. 차기 드라마로 선택한 SBS '오늘부터 인간입니다만'은 2~3%대 시청률에 머물며 아쉬움을 남겼다. 다만 '살목지'의 흥행으로 다시 상승 흐름을 만들었다는 점에서, 차기작인 '굿파트너 2'를 앞두고 분위기를 끌어올렸다는 이야기반면 '선재 업고 튀어'에서 김혜윤과 호흡을 맞췄던 변우석을 향한 평가는 조금 다르다. 변우석은 차기작 '21세기 대군부인'으로 복귀한 뒤 방송 전부터 연기력 우려에 직면했고, 방송 이후에도 표정과 발성, 감정 표현을 두고 아쉽다는 지적이 이어졌다.그렇다고 성과가 나쁜 것은 아니다. '21세기 대군부인'은 방송 초반 9.5% 안팎의 시청률을 기록하며 동시간대 경쟁력을 보여줬고, 아이유와 변우석은 화제성 순위 상위권을 유지했다. 글로벌 OTT 지표 역시 양호한 출발을 보였다.'선재 업고 튀어'가 큰 성공을 거둔 만큼 이후 김혜윤과 변우석의 향후 행보를 향한 기대치도 높아졌고, 그만큼 반응 역시 더 예민하게 갈리는 모양새다. 김혜윤은 작품의 성패와 별개로 연기에서 비교적 안정적인 신뢰를 쌓아가는 흐름이고, 변우석은 스타성과 화제성은 분명하지만 연기 면에서는 여전히 검증이 이어지고 있다. 변우석의 경우 아직 작품이 초반부인 만큼 평가를 단정하긴 이르다. 그가 향후 어떤 성적표를 받아들지 시선이 모인다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr