사진=배우 송혜교 SNS

배우 송혜교가 아름다운 근황을 전했다.송혜교는 지난 19일 자신의 개인 계정에 "two friends I love"라는 글과 함께 프랑스 파리 일정을 소화하던 중 촬영한 사진을 올렸다.사진 속 송혜교는 카메라를 응시하며 손으로 브이(V) 포즈를 취하고 있다. 촬영을 위한 채비를 마친 상태로 미소를 짓고 있는 모습이 담겼다.한편, 송혜교는 올해 공개되는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'에 출연한다. '천천히 강렬하게'는 1960년대부터 80년대 한국 연예계를 배경으로 삼은 작품이다. 성공을 목표로 고군분투하는 인물들의 성장 서사를 그려낼 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr