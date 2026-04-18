사진 = MBC '21세기 대군부인' 캡처

사진 = MBC '21세기 대군부인' 캡처

아이유와 변우석이 달콤한 입맞춤으로 로맨스 물꼬를 터트렸다.지난 17일 방송된 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'(연출 박준화, 배희영/극본 유지원) 3회 시청률은 수도권 9.4%, 전국 9%, 2054 4.6%를 기록하며 금요일 방송된 모든 프로그램에서 전체 1위를 차지했다. 전국, 수도권, 2054 시청률 모두 요일 대비 큰 폭으로 상승했을 뿐만 아니라 지난주에 이어 금토드라마 1위, 동시간대 1위로 트리플 크라운을 달성하며 대세 드라마로 자리매김했다. 그중에서도 성희주(아이유 분)와 이안대군(변우석 분)이 담벼락 위에서 입을 맞추는 엔딩 장면은 분당 최고 12.7%까지 치솟으며 화끈한 뒷심을 발휘했다.(닐슨코리아 기준)이날 방송에서는 사람들의 무수한 관심 속에 점점 가까워지는 성희주와 이안대군의 모습이 보는 이들을 설레게 했다.성희주의 제안대로 계약결혼을 하기로 한 이안대군은 스캔들이 터진 이후 곧바로 관계를 인정하듯 사람들이 보는 앞에서 당당히 성희주와 손을 잡고 함께 입궁했다. 대비 윤이랑(공승연 분)은 부정한 추문으로 왕실에 해를 끼쳤다며 두 사람의 혼인을 허락하지 않았지만 성희주와 이안대군은 이에 굴하지 않고 계획대로 결혼을 이행하기로 마음먹었다.때문에 성희주와 이안대군은 사람들의 눈을 속이기 위해 둘도 없는 연인인 척 자연스럽게 연기를 하며 환상의 케미스트리를 뽐냈다. 특히 한 침대 위에 누워 이불 싸움을 하는 두 사람의 티키타카가 방 밖에 있는 궁인들에게 뜻밖의 화끈한 오해(?)를 사기도 해 시청자들을 폭소케 했다.성희주와 이안대군의 연기에 힘입어 두 사람에 대한 소문은 걷잡을 수 없이 널리 퍼져나갔다. 국민의 사랑을 받는 왕족과의 연애설이니만큼 성희주는 하루종일 악플과 달걀 테러에 시달렸고 설상가상 아버지 성현국(조승연 분)마저도 딸을 걱정하는 대신 비난을 쏟아내 성희주를 씁쓸하게 만들었다.그런 성희주의 아픔을 어루만진 건 이안대군의 따뜻한 한 마디였다. 전화기 너머로 들려온 성희주의 목소리가 좋지 않다는 이유로 일까지 미룬 채 한달음에 달려온 이안대군의 위로는 성희주의 마음을 다정하게 어루만졌다. 이안대군은 사람들의 관심으로부터 성희주를 보호하기 위해 그녀를 자신의 사저로 데려왔다.무엇보다 이안대군은 성희주를 탄일연 화재 사고의 범인으로 지목해 내치려던 대비 윤이랑에게 정면으로 맞서기까지 했다. 이 광경을 목격한 궁인들은 너도나도 성희주와 이안대군의 관계에 대해 말을 옮겼고 성희주와 성희주의 회사에 흠집을 내려던 윤이랑의 계획은 실패로 돌아갔다.사랑에 빠진 대군의 일탈을 100% 표현한 이안대군의 장단에 맞춰 성희주 역시 밀린 공무로 인해 밤을 지새울 이안대군을 알뜰살뜰 챙기며 훈훈함을 안겼다. 깊은 밤, 남몰래 외출을 시도한 성희주는 불면에 시달리는 이안대군에게 수면을 도와주는 차와 영양제를 내밀며 내조를 톡톡히 해냈다.뿌듯하게 미소 짓는 성희주의 볼을 어루만지던 이안대군은 살며시 그녀에게 입을 맞춰 시청자들을 심쿵하게 했다. 두 사람의 머리 위로 흩날리는 꽃잎이 로맨틱한 분위기를 배가시킨 가운데 스캔들에 이어 입맞춤까지 로맨스 탄탄대로를 달리기 시작한 '대군쀼' 성희주와 이안대군의 행보가 더욱 기대되고 있다.사람들의 관심을 먹고 무럭무럭 감정을 키워나가고 있는 아이유, 변우석의 로맨스는 18일 밤 9시 50분에 방송될 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' 4회에서 계속된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr