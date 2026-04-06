사진=유튜브 '아빠하고 나하고'

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'아빠하고 나하고' 배우 김정태 아들 지후가 종합 심리검사 결과 아스퍼거에 해당한다는 진단을 받았다.6일 유튜브에 공개된 TV조선 '아빠하고 나하고' 선공개 영상에는 김정태 부부와 아들 지후가 병원을 찾는 모습이 담겼다.이번 검사는 지후의 고등학교 진학과 기숙사 생활 가능성을 확인하기 위한 과정이었다. 김정태 아내는 “지후가 고등학교를 가야 되는데 예전부터 기숙사 있는 곳을 가고 싶다고 해서 이번에 진단을 받아보려고 왔다”고 설명했다.지후는 검사 전부터 긴장감을 감추지 못했다. 그는 “박사님한테 들으면 더 마음 망가질 것 같다. 내 자신을 누군가 다른 사람이 아는 게 싫어”고 털어놨다. 이에 김정태 부부는 “충격 주는 상담이 아니다”, “병이 있어서 가는 게 아니고 그냥 검진하러 가는 것”이라고 다독였지만, 지후는 검사 자체에 대한 부담을 드러냈다.병원에 도착한 뒤 지후는 본격적인 검사를 진행했다. 지후는 주어진 과제를 빠르게 수행했다. 의사는 검사 결과를 설명하며 “아스퍼거에 해당하는 것처럼 나온다”고 말했다. 이어 “지후가 자기가 아스퍼거가 있다고 공개할 것이냐 말 것이냐가 이슈가 될 거”라고 덧붙였다.아스퍼거는 자폐 스펙트럼 장애의 한 유형으로, 지능이나 언어 발달은 비교적 유지되지만 사회적 상호작용과 소통에 어려움을 겪는 특성을 보이는 것으로 알려져 있다.지후의 검사 수행 능력에 대한 설명도 이어졌다. 의사는 “여러 가지 검사를 진행했는데 몇 가지 눈에 띄는 점이 나온다. 거의 7, 8천 케이스 사례들이 있는데 이 검사를 이렇게 완벽하게 빨리 해내는 애가 거의 처음인 것 같다”면서 “상위 0.5% 수준의 영재"라고 밝혔다.김정태 역시 아들의 결과에 놀란 반응을 보였다. 그는 상위 0.5% 수준이라는 설명을 들은 뒤 “굉장히 놀랐다”고 말했다.한편, TV조선 '아빠하고 나하고'는 매주 수요일 오후 10시 방송된다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr