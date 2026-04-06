사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

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'최종커플'에서 '현실커플'이 된 '나는솔로' 30기 옥순과 영수의 데이트 풀 버전이 공개 돼 설렘을 자극한다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 30기 옥순♥영수의 슈퍼 데이트 풀버전'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 '나는솔로' 30기 영수와 옥순의 슈퍼데이트 장면이 공개됐다. 영수는 옥순에게 대리기사님께서 오지 않으면 밤 새워 마시면 된다고 해 옥순을 설레게 했다.옥순은 좋아하면서도 영수에게 "데이트 하는 게 긴장된다"고 마음을 전했다. 영수는 "촬영 끝나고 출연자들끼리 모인다고 하면 올거냐"고 물었고 옥순은 "못 가지 않을까 싶기는 하다"고 했다. 이에 영수는 "일정이 있냐"고 했고 옥순은 "아무것도 없는데 피곤해서 그렇다"고 하며 웃었다.영수는 "다른 지방에 사는 사람들이 그냥 내려가면 나머지는 다 서울인데 그렇다고 하면 저 그냥 차만 반납하고 집에 짐 던져두고 저녁에 서울에서 모이는 거면 가려고 했다"고 했다. 이에 옥순은 "뭔가 나도 내일 촬영 끝나고 집에 가고 하면 아쉬울 것 같긴 하다"고 했다.그러자 영수는 "최종선택이 어떻게 되느냐에 따라서"라며 웃었고 옥순은 "결정적일 것 같기는 하다"고 하더니 영수에게 "너만 잘 하면 된다"고 해 웃음을 자아냈다. 그러자 영수는 "최종선택 하면 같이 가면 된다"고 하며 또 옥순을 설레게 했다. 하지만 옥순은 "누가 보면 내가 선택 할 줄 안다"며 "웃기고 있다"고 하며 장난쳤다.이후 데이트 장소에서 옥순은 영수가 옥순의 쿨함과 진중해서 설렜다는 말에 "이거 진짜 테토녀 특집이니까 이야기 한다"며 "되게 나쁜 남자 같이 생겼다"고 했다. 이어 영수가 나쁜남자 같이 생겼지만 자신에게 이불을 갖다줬던 것에 설렘을 느꼈다고 마음을 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr