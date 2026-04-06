가수 정일훈(ILHOON)이 지난 4일 개최한 단독 콘서트 ‘MAEDUP'(매듭)이 성황리에 막을 내렸다. 기존 발매곡을 밴드 셋으로 재구성한 라이브 무대와 미발표 신곡 첫 공개, 팬 이벤트 등으로 구성된 이번 공연은 VIP석 선예매 전석이 매진됐다.이날 정일훈은 자신의 발매곡들을 밴드 편성으로 새롭게 편곡해 선보였다. 밴드 연주가 더해지며 원곡과는 다른 결의 사운드가 만들어졌고, 랩과 보컬을 오가는 라이브 구성으로 곡마다 다른 분위기의 무대가 이어졌다.공연에서는 미발표 신곡도 무대 위에서 처음 공개됐다. 정식 발매에 앞서 현장 관객에게 먼저 선보인 곡으로, 소속사 카펜터즈아트리퍼블릭 측은 “정일훈의 최근 작업 방향을 엿볼 수 있는 무대”라고 설명했다.앞서 정일훈은 프로듀서 파테코(PATEKO), 아티스트 미노이(meenoi)와 협업한 싱글 ‘Merry go round’(메리 고 라운드)를 지난달 26일 발매하며 협업 프로젝트 ‘RGB SGNL’의 시작을 알린 바 있다.라이브 무대 외에도 공연 전반에 걸쳐 다채로운 팬 이벤트가 진행됐다. 콘서트 관계자는 “‘MAEDUP'(매듭)이라는 타이틀에 맞게 기존 팬들과의 시간은 물론, 새로운 관객들과도 매듭을 만들어가는 자리로 기획했다”고 전했다.정일훈은 “밴드 사운드로 새롭게 편곡한 곡들을 팬분들 앞에서 직접 선보일 수 있어 뜻깊었다”며 “이번 ‘MAEDUP’이 함께해 주신 모든 분들에게 좋은 매듭으로 기억되길 바란다”고 소감을 전했다.한편, 카펜터즈아트리퍼블릭 측은 정일훈이 싱글 ‘Merry go round’를 시작으로 ‘RGB SGNL’ 프로젝트를 통해 다양한 뮤지션과의 후속 협업을 순차적으로 이어갈 예정이라고 밝혔다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr