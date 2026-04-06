배우 손태영이 뉴욕에서의 일상 모습을 공개하며 근황을 전했다. 손태영은 게시물에서 락포트의 에어로 컴포트 스니커즈를 착용하고 산책하는 모습을 공개하며 편안한 일상 스타일을 보여주었다.손태영은 글에서 “따뜻한 봄날, 초경량 봄 운동화 신고 동네 산책. 너무 가볍고 편해 계속 걸었죠.^^”라고 적었다. 사진 속 그는 화사한 컬러의 의상과 스니커즈를 매치해 활동성과 편안함을 강조한 일상 패션을 선보였으며, 자연광 아래 내추럴한 표정과 모습을 담았다.락포트 에어로 컴포트 스니커즈는 경량화된 디자인과 활동성을 강조한 제품으로, 가벼운 산책부터 일상 활동까지 활용 가능하다. 손태영은 평소에도 활동성과 스타일을 균형 있게 살린 패션을 선보이며, 개인 유튜브 채널을 통해 가족 일상과 뉴욕 라이프스타일 콘텐츠를 공유하고 있다.이번 SNS 게시물은 손태영이 편안한 운동화와 일상 복장을 활용해 자연스럽게 라이프스타일을 보여주는 사례로, 팬들에게 현실적이고 친근한 모습을 전달하고 있다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr