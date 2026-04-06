영화 '군체'를 함께 작업한 배우 전지현과 연상호 감독. / 사진=텐아시아DB

연상호 감독이 영화 '군체'로 호흡을 맞춘 전지현의 넓은 연기 스펙트럼을 칭찬했다.4일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '군체'(감독 연상호)의 제작보고회가 열렸다. 연상호 감독과 배우 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 고수가 참석했다.'군체'는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 둥우리 건물 안에서 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 영화다.연 감독은 "전작인 '부산행', '반도'의 재미를 충분히 보여줄 수 있는 작품이자, 전작들과 다른 새로운 좀비들이 등장한다. 새로운 재미를 가진 작품"이라고 소개했다. 이어 "같은 종류의 개체가 모여서 공통의 몸을 조직해 살아가는 집단이라는 의미로, 인간 사회와 닮았다는 생각을 했고 정체불명의 감염자들을 뜻하는 제목이기도 하다"라고 전했다.화려한 라인업을 완성한 소감을 묻자 연 감독은 "영화 감독이 된 기분이었다"며 남다른 소회를 표했다. 이어 "20년 전 연상호에게 여기 계신 배우들과 영화를 찍는다고 알려주고 싶다. 안 믿을 것 같다"며 웃음을 안겼다.'군체'에서는 전지현이 주인공을 맡았다. 전지현이 연기한 권세정은 생명공학과 교수인 생존자 그룹 리더이다. 연 감독은 전지현과의 첫 미팅 비하인드를 전했다. 그는 "카페에서 첫 미팅을 했다. 카페에 들어선 순간, 갑자기 왜 영화가 상영되나 싶었다. 그 원인을 찾아보니 전지현이라는 영화 배우가 앉아있었다. 공기도 영화 같았다"라고 말했다.연 감독은 넓은 연기 스펙트럼을 전지현의 장점으로 꼽았다. 연 감독은 "'엽기적인 그녀'부터 '암살'까지 이 정도로 스펙트럼이 넓은 연기를 보여주는 배우는 흔치 않다"라고 칭찬했다. 그러면서 "작업하면서 놀란 건 그 넓은 스펙트럼의 연기를 압축해서 보여줬다는 느낌이 들었다.시니컬하기도 하고 장난기도 있고 진지하기도 하다. 이런 느낌들을 영화 한 편에 응축해서 보여준 것 같다. 괜히 대배우, 슈퍼스타가 아니다. 이유가 있다고 느꼈다"고 감탄했다.'군체'는 오는 5월 개봉 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr