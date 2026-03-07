사진 = 22기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 돌싱특집 22기 옥순과 22기 경수가 부산으로 이사를 가고 난 일상을 공유했다.22기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "식상하지만 이재모피자 먹고왔어요껄껄 지난주는 이사하고 이번주는 지유 학원 스케줄짜고 레테친다고 아주 바빴걸랑요? 이제 다 끝나서 애들 등원시키고 아점으로 피자 와구와구 먹고 오랜만에 바깥 커피도 마시고 여고생들마냥 오빠락 까르륵 까르륵대며 남포동 구경을 실컷 하고 왔답니다ㅎㅎㅎㅎ"라며 일상을 공개했다.사진 속 22기 옥순은 콘크리트 벽과 빈티지한 가구가 놓인 공간에서 초록색 의자에 앉아 자연스럽게 포즈를 취하고 있다. 베이지 컬러의 점퍼를 여유 있게 걸치고 잔잔한 플라워 패턴이 들어간 롱스커트를 매치해 단정하면서도 부드러운 분위기를 완성했으며 길게 내려오는 블랙 헤어와 또렷한 이목구비가 차분한 공간과 어우러져 청순한 무드를 더한다.테이블 위 유리 상판 아래로 보이는 벽돌 디테일과 주변의 브라운 톤 의자, 거친 질감의 벽면이 공간에 빈티지한 감성을 입히는 가운데 한 손에 핑크색 휴대전화를 들고 윙크를 지으며 셀카를 찍는 모습에서는 발랄한 매력이 자연스럽게 묻어난다.또 다른 사진에서 22기 옥순은 같은 공간에서 의자에 기대앉아 한 손을 테이블에 올린 채 정면을 응시하고 있고 외부로 이동한 장면에서는 벽돌 건물과 계단과 간판이 보이는 골목 앞에서 음료가 담긴 테이크아웃 컵을 들고 서 있어 도심 산책의 여유를 전한다. 커다란 토트백을 어깨에 메고 주변을 바라보는 모습까지 이어지며 꾸미지 않은 일상 속 자연스러운 분위기가 그대로 담겼다.이를 본 팬들은 "부산에서 행복한 일상 많이 만드셔요" "늘 응원합니다" "진짜 너무 이뻐요" "화이팅" " 부산은 갈때마다 늘 좋아요" "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남겼다.한편 '나는솔로' 22기 옥순과 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 연인으로 발전해 지난해 5월 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 이들 부부는 네 가족으로 새로운 가정을 이뤘다. 특히 옥순은 과거 행정 공무원으로 일했으나 퇴사 후 인플루언서의 삶을 살고 있다. 경수는 옥순의 인플루언서 전향 이후 다니던 광고회사를 퇴사하고 새 보금자리를 찾은 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr