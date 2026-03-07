"취한 적 없어, 끝까지 멀쩡"…'유호정♥' 이재룡, 주량 자랑하더니 또 '음주운전' 적발 [종합]

사진제공='짠한형'

배우 이재룡(61)이 '짠한형' 공개 12일 만에 음주 운전 사고를 내고 도주 했다가 경찰에 붙잡혔다.7일 서울 강남경찰서에 따르면 이재룡은 이날 오전 2시께 서울 지하철 9호선 삼성중앙역 인근에서 차량을 몰다가 중앙분리대를 들이받은 뒤 달아난 혐의를 받는다. 이재룡은 자신의 집에 차량을 주차한 후 지인의 집으로 갔다가 경찰에 검거됐다.당시 이재룡의 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었던 것으로 알려졌다. 서울 강남경찰서는 이재룡을 도로교통법 위반(사고 후 미조치 등) 혐의로 조사 중이다.앞서 이재룡은 지난달 23일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에 출연해 애주가 면모를 과시한 바 있다.당시 함께 출연한 배우 안재욱은 자기가 아는 배우 중 이재룡이 가장 주량이 세다며 “재룡이 형을 이겨본 적 없고, 취한 걸 본 적도 없다”고 말했다. 절친 신동엽도 “맞다. 재룡이 형 취하는 걸 보는 건 쉽지 않지”라고 공감했다. 이재욱은 "근데 끝까지 멀쩡하다. 3차까지 가도"라고 말했다.그러나 이재룡은 과거에도 음주로 두 차례 물의를 빚은 바 있다. 그는 2003년 음주운전 후 음주 측정을 거부한 혐의로 입건 돼 면허 취소 처분을 받았다. 2019년에는 만취 상태로 볼링장 입간판을 파손해 재물손괴죄로 검찰에 송치됐다. 당시 피해 금액을 배상해 기소유예 처분을 받았다.한편, 이재룡은 1995년 배우 유호정과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr