덱스, 1살 연하 여배우와 만남 딱 걸렸다…얼굴 꽁꽁 싸맸는데, 화보 촬영장서 포착 ('마니또클럽')

사진=텐아시아DB

덱스(30)가 고윤정(29)의 거침없는 추격 공세에 속수무책으로 당한다.오는 8일 오후 6시 5분 방송되는 MBC 예능 '마니또 클럽' 6회에서는 마니또 회원들의 쫓고 쫓기는 선물 숨바꼭질이 펼쳐진다. 더욱 과감해진 언더커버 속에서 정해인, 고윤정, 박명수, 홍진경, 김도훈 그리고 윤남노 셰프의 끝나지 않은 마니또 활동이 이어지며 짜릿한 도파민을 선사할 예정이다.특히 정해인의 조력자로 나선 덱스는 퀵 배달원으로 변장해 화보 촬영 중인 고윤정을 찾아 나선다. 덱스는 "당신의 마니또가 보내서 왔습니다"라며 임무를 완수하는 듯했으나, 곧바로 따라 나온 고윤정에게 붙잡히며 멘붕에 빠진다. 설상가상 휴대폰까지 두고 나오며 정체가 노출될 위기에 놓인다. 정해인과 덱스의 히든 조력 대작전이 성공적으로 마무리될 수 있을지 궁금증을 자아낸다.역대급 선물 릴레이와 함께 전세가 뒤바뀌는 추격전도 이어진다. 김도훈은 모델 출신인 홍진경만을 위한 화보 촬영 이벤트를 준비하며 감동을 선사한다. 선물 전달을 위해 대담한 돌진도 서슴지 않지만, 방심한 사이 예상치 못한 일이 벌어진다는 후문이다.박명수는 청소부로 변장하며 감쪽같은 언더커버 작전을 선보인다. '무한도전' 골수 팬인 김도훈을 위한 특별한 선물과 함께 N행시 장인의 면모를 선보인다고 해 궁금증을 더한다. 그런가 하면 고윤정은 마지막 선물을 들고 박명수를 향해 과감하게 돌격한다. 그러나 이도 잠시, 박명수의 추격으로 도망자 신세가 되며 단숨에 전세가 역전되는 상황으로 웃음을 더할 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr