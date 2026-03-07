이재룡, 음주 사고만 세 번째인데…♥유호정 복귀 주연작, 오늘(7일) 결방한다

사진=텐아시아DB

유호정이 11년 만에 안방극장에 복귀한 KBS2 '사랑을 처방해 드립니다'가 WBC 중계로 7일 결방한다. 이날 유호정의 남편 이재룡은 음주 운전 사고를 낸 뒤 도주한 혐의로 경찰 조사를 받고 있다.7일 결방 후 8일 오후 8시 방송 예정인 KBS2 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 11회에서는 또 한 번의 관계 격변을 맞이하는 공주아(진세연 분)와 양현빈(박기웅 분)의 모습이 흥미를 자극한다.앞서 공주아와 양현빈은 깊어지는 감정을 뒤로한 채 공적인 사이로만 지내기로 했다. 두 집안이 이사 문제를 두고 신경전을 벌이는 상황 속에서 이들의 로맨스 역시 급제동이 걸린 것. 이에 내일 방송에서 이어질 두 사람의 엇갈린 행보에 이목이 쏠리고 있다.7일 공개된 스틸에는 한 공간에 있음에도 불구하고 철저히 업무적인 태도로 일관하는 양현빈과 그런 그에게 서운함을 느끼는 공주아의 모습이 담겼다. 집안의 반목이라는 커다란 벽 앞에 선 두 사람이 과연 위태로운 관계를 어떻게 풀어나갈지 긴장감을 고조시킨다.양현빈은 의문의 전화 한 통에 일순간 얼어붙는다. 예상치 못한 소식을 접한 듯 놀란 표정으로 공주아의 눈치를 살피는 양현빈과 그를 의아한 눈빛으로 지켜보는 공주아 사이에는 묘한 긴장감이 흐른다. 이 전화가 두 사람의 관계에 또 다른 변화의 도화선이 될지 궁금증을 자극한다.‘사랑을 처방해 드립니다’는 8일 오후 8시에 11회와 12회가 연속 방송된다.한편, 이재룡은 이날 오전 2시께 서울 지하철 9호선 삼성중앙역 인근에서 차량을 몰다가 중앙분리대를 들이받은 뒤 달아난 혐의를 받는다. 이재룡은 자신의 집에 차량을 주차한 후 지인의 집으로 갔다가 경찰에 검거됐다.당시 이재룡의 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었던 것으로 알려졌다. 서울 강남경찰서는 이재룡을 도로교통법 위반(사고 후 미조치 등) 혐의로 조사 중이다. 이재룡은 2003년 음주운전으로 면허 취소 처분을 받았다. 2019년에는 만취 상태로 볼링장 입간판을 부수는 재물손괴죄로 입건된 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr