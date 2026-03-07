'혼전임신' 곽튜브, 별거 중인 ♥아내 만났다…3월 출산인데 "임산부에 너무 좋아" ('전현무계획'3)[종합]

사진=곽튜브 SNS

'혼전임신'으로 결혼식을 지난해 10월로 앞당긴 곽튜브가 아내의 출산을 앞두고 몸보신 음식을 대접했다. 곽튜브는 앞서 아내와 따로 산다고 밝힌 바 있다.지난 6일 방송된 ‘전현무계획3’ 21회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)와 배우 표예진이 ‘제주 해산물의 모든 것’ 특집을 펼쳤다. 이들은 ‘먹을 것 천국’ 제주에서 엄선한 ‘옥돔뭇국’ 로컬 맛집부터 제주 시장표 ‘보말 칼국수’, 세계 최초 ‘다금바리 회치기’ 특허를 보유한 명장 맛집까지 모두 섭렵했다.이날 제주를 찾은 전현무와 곽튜브는 각각 ‘감수광’, ‘제주도의 푸른밤’을 열창하며 시작부터 흥을 끌어올렸다. 전현무는 “한국에 제주가 있는 건 축복”이라며 “제주엔 먹을 게 너무 많으니 우리가 정리해보자”고 외쳤다. 첫 끼는 ‘제주의 보물’ 옥돔이었다. 제주 공무원들의 ‘픽’으로 통하는 제주 향토 맛집에서 두 사람은 국물 러버들 사이 1등을 거머쥐었다고.이에 곽튜브는 "가보고 괜찮으면 아내랑 가야겠다"라며 3월 출산 예정인 아내를 생각했다. 이후 옥돔뭇국을 먹은 곽튜브는 "너무 맛있다. 국물 미쳤다"며 "내일 11시쯤 와이프가 공항에서 내리는데, 첫끼로 바로 와야겠다. 임산부에게 너무 좋은 음식"이라고 만족해했다. 이후 공개된에서는 곽튜브가 아내와 해당 음식점에 재방문한 모습이 담겼다. 아내는 옥돔뭇국을 보고 감탄하며 맛있게 먹었다.든든하게 배를 채운 뒤, ‘먹친구’ 표예진을 만난 이들은 모슬포항 ‘대정오일 시장’ 인근 보말 칼국수 맛집으로 향했다. 진한 녹색 비주얼의 칼국수를 받아든 곽튜브는 “유부가 들어 있네? 내가 유부남이라 그런지~”라며 밑도 끝도 없이 아재개그를 던졌다. 표예진은 “미안한데 리액션이 안 나와서 난처하네~”라며 정색했다. 이 같은 반응에 곽튜브는 “곧 있으면 택시 오겠다”며 표예진이 출연한 드라마 ‘모범택시’를 소환해 폭소를 안겼다.그러나 장난기는 국물 한 숟갈에 정리됐다. 보말 칼국수 맛을 본 표예진은 “여기 꼭 와야 된다. 진짜 맛있다”고 극찬했고, 곽튜브도 “고급지고 진하다”며 엄지를 치켜세웠다. 밥까지 말아 먹으며 보말 코스의 정점을 찍은 세 사람은 자연스레 진솔한 대화로 넘어갔다.전현무는 표예진에게 “최연소 승무원이었다고 하던데?”라고 물었다. 표예진은 “만 19세에 승무원을 시작했지만, 1년 반 만에 그만 뒀다”고 답했다. 이어 “새로운 나라를 가고 새로운 사람들을 만나지만 10년 후를 바라봤을 때 답답함이 있었다. 그래서 그만 두고 배우의 길에 들어섰다”고 털어놨다.배우 전향 당시 부모님의 반대도 있었다고. 표예진은 “아빠는 아예 대화를 차단하셨고, 엄마는 같이 울면서 속상해하셨다”고 힘들었던 당시를 떠올렸다. 그러면서도 “지금은 부모님이 누구보다 좋아하신다”며 환히 웃었고, “이 식당은 아빠께 꼭 알려드리고 싶다”고 해 훈훈함을 안겼다.세 사람은 사계항으로 이동해 ‘제주 해산물의 끝판왕’이라 불리는 다금바리 맛집을 찾았다. 여기서 한 마리에 240만 원을 호가하는 다금바리를 맛본 이들은 “알차고 고소하다”, “육질이 강하고 쫀쫀하다”며 ‘찐’ 리액션을 터뜨렸다. 심지어 곽튜브는 “예전에 한 번 먹어봤는데 그때는 다금바리가 아니었던 것 같다”며 의심해 웃음을 자아냈다.이어 위, 간, 입술, 볼살, 목살, 껍질, 지느러미, 눈알까지 모두 조리한 ‘다금바리 특수 부위’ 한 접시가 등장하자 분위기는 끓어올랐다. 전현무와 표예진은 서로에게 ‘눈알’을 양보하느라 티격태격해 현장을 폭소케 했다.눈알을 가장 먼저 맛본 곽튜브는 “냄새는 안 나는데 동공 씹을 때 기분이 좀, 눈 근육을 씹는 맛이 되게 좋다”며 알고 싶지 않은 맛 표현을 생생하게 했다. 남은 눈알 하나는 전현무의 차지였다. 그런데 전현무는 표예진에게도 굳이 눈알을 먹이겠다며 “내가 240만 원 또 써?”라고 뜻밖의 플렉스를 선언해 모두를 빵 터지게 만들었다. 마지막으로 뽀얀 ‘어진탕’까지 즐긴 뒤, 표예진은 전현무가 “앞으로의 계획이 뭐냐”고 묻자, “제 다음 계획은 그냥 부모님 모시고 제주에 와서 다금바리를 또 먹는 것”이라며 효심을 내비쳤다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr