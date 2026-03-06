사진=혜리 유튜브

블랙핑크 지수가 마지막 촬영에서 느낀 감정을 털어놨다.6일 혜리 유튜브 채널에는 넷플릭스 '월간남친'의 주역 지수, 서인국이 함께했다.이날 서인국은 지수의 첫인상에 대해 "되게 신기했다. '지수다' 싶었다"고 말했다. 이어 "블랙핑크 무대를 보고 밝고 재밌는 사람이라고만 생각했는데, 실제로는 그 이상이었다. 너무 밝고 너무 재밌었다"고 떠올렸다.낯가림 심한 서인국과의 거리감을 단숨에 좁혔다는 지수는 "(서인국이) 유명인이니까. 궁금한 게 많았다. 노래하는 게 보고 싶었다. 마지막쯤에 노래방을 갔는데 노래 잘하더라"고 회상했다.서인국은 함께 촬영하며 느낀 지수의 장점을 구체적으로 짚었다. 그는 "지수는 솔직하다. 복잡한 걸 되게 잘 풀어준다"며 "현장에서 의문이 생기면 자문을 많이 구했는데, '이건 이렇게 하면 되지' 하고 명쾌하게 정리해 줬다. 현장을 거의 진두지휘했다"고 말했다. 이에 지수는 "궁금증에 충실했을 뿐"이라고 웃어 보였다.두 사람은 감정신에 대한 부담도 솔직하게 털어놨다. 혜리가 "작품을 하다 보면 눈물이 필요한 장면이 있지 않나"라고 묻자 서인국은 "그때그때 다르다. 감정은 충분한데 눈물이 안 날 때도 있고, 별 생각 없이 했는데 너무 잘 나와서 예쁘게 찍힐 때도 있다. 랜덤 같다"고 했다.지수는 감정신에서 오히려 다른 생각을 하면 더 말린다고 했다. 그는 "차라리 이 장면에 집중하고 몰입해야 한다. 괜히 내가 슬펐던 걸 떠올리거나 딴생각을 하기 시작하면 그때부터는 진짜 말린다"고 설명했다.두 사람은 눈물신 특유의 압박감을 언급해 눈길을 끌었다. 서인국은 "눈물 신인데 눈물이 안 나면 현장에 80명, 90명이 나 때문에 기다린다고 느껴진다. 그 생각 때문에 더 쏙 들어간다"고 말했다. 이에 지수는 "조용히 하세요, 배우 집중하고 있어요, 이런 분위기가 되면 더 부담된다. 그 배우가 나다"라며 공감했다.지수는 "마지막 촬영 때 울잖냐. 나는 감독님들이 많이 우셔서 위로한 적 있다. 이 감정에 깊이 빠져보자 했는데, 어느 부분에 슬픈지 모르겠다. 나는 마지막 날 신난다"고 털어놨다. 반면 마지막 촬영 때마다 우는 혜리는 "난 진짜 안 울고 싶는데 마지막 촬영만 되면 운다. '이제 헤어지고 못 본다' 싶어서"라고 이야기했다.첫 로맨틱 코미디 작품에 도전한 지수는 "원래 로코를 좋아한다. 그런데 내가 잘할 수 있을까 하는 생각이 생겨서 오히려 대본을 더 안 봤던 것 같다. 그런데 이번에는 로코킹이랑 하니까, 오빠가 현장에서 잘 챙겨줘서, 역시 로코킹은 다르다고 느꼈다"고 밝혔다.서인국은 지수의 반전 매력도 언급했다. 그는 "의외로 너무 재밌다. 거의 개그우먼이다. 생각하는 게 엉뚱하고, 웃긴 건 모든 사람이 같이 웃었으면 좋겠는 스타일이다. 재밌는 게 생기면 바로 공유하더라"고 말했다. 이에 지수는 "서인국 오빠는 어른 같은 느낌이었다. 차분해서 더 편했다"고 답했다.한편, 올해 블랙핑크 데뷔 10주년이 된 지수는 "우리는 개인기가 없어서 예능을 안 나갔는데, 갑자기 신비주의가 됐더라"면서 블랙핑크 유튜브 구독자 1억 명 돌파와 관련해서는 "체감은 잘 안된다"며 아티스트 세계 최초 기록에도 담담한 모습을 보였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr