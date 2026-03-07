사진=송해나 SNS

모델 송해나가 안타까운 근황을 전했다.송해나는 6일 자신의 인스타그램 스토리에 "오늘은 재활..."이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 송해나가 한 센터에 방문한 모습. 그는 치료 목적으로 해당 장소에 방문했음을 알리며 "며칠 또 못 걸어 다니겠지. 벌써 무섭다"라고 말해 안타까움을 자아냈다.한편 송해나는 '도전! 수퍼모델 코리아' 2에 출연해 눈도장을 찍었다. 방영 당시 이미 모델로 활동 중인 상태였다. 첫 촬영부터 강렬한 존재감을 보여줬으나 준결승에서 공동 3위로 아쉽게 탈락했다.이후 그는 모델 에이전시 에스팀과 전속 계약을 체결했고, 주로 커머셜 쪽에서 활발하게 활동했다. 현재는 여러 방송에서 MC로 출연하고 있으며, SBS 예능 '골 때리는 그녀들'에서 활약하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr