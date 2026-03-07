사진='A급 장영란' 영상 캡처

사진='A급 장영란' 영상 캡처

장영란이 유튜브 대박에 담당 PD에게 감사의 마음을 전했다. 담당 PD 역시 장영란 덕분에 회사가 성장했다며 고마워했다.최근 유튜브 채널 'A급 장영란'에서는 '장영란이 2년 간 숨겨온 충격비밀 최초고백 (꼭 끝까지 봐야 함)'이라는 영상이 공개됐다.장영란은 담당 PD를 만나 술자리를 가졌다. 두 사람은 자연스러운 대화 모습을 찍기 위해 카메라를 세팅했다. 식사 주문 후 장영란은 "나도 PD님 만나서 잘됐지만 PD님도 나 만나서 잘됐다"고 말했다. PD는 "갑자기 왜 그러냐. 할 말 있으면 빨리 해라"며 당혹스러워했다. 장영란은 "할 말 있는 게 아니라 정말 자연스럽게 찍으려고 나온 거다"고 설명했다.장영란은 PD에게 "고맙다. 나를 C급에서 A-까지 (올려줬다)"고 말했다. 이에 PD는 "솔직히 말해서 D에서 시작했다"며 웃음을 자아냈다.장영란은 "사실 나는 'A급 장영란'이 이렇게 잘 될 줄 몰랐다"며 "남편 병원 일을 하고 아이 키우면서 여러 가지로 힘들었다. 방송도 그렇다. 'A급 장영란' 유튜브하면서 삶이 하루하루 행복하다. 처음이다. 진심으로 감사하다"고 말했다. PD는"뭐냐"며 민망해했다.PD는 "선배 덕분에 고맙다. 우리 6명에서 시작했는데 지금은 50명이잖나"라고 전했다. 직원이 8배 이상 늘어난 것. PD는 "3월에 사무실 이사 간다. 200평이다"라고 말했다. 또한 "선배가 확실히 복덩이"라며 고마워했다.장영란은 "구독자 50만 (팬미팅) 했던 때가 옛날 같다"고 남다른 감회를 전했다. 현재는 구독자 75만 명에 육박한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr