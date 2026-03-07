명탐정코난 OST ‘Hello Mr. My Yesterday’ 보컬 마현권, 더크로스 곡 ‘난장이가 쏘아올린 작은 공’ 리메이크 발매
제이앤엠엔터테인먼트(J&M Entertainment, 대표 이지호)는 7일 오후 6시 더크로스의 명곡 '난장이가 쏘아올린 작은 공' 리메이크 음원을 공개했다고 밝혔다.
'난장이가 쏘아올린 작은 공'은 고(故) 조세희 작가의 동명 소설 '난장이가 쏘아올린 작은 공'을 배경으로 한 곡으로, 사회적 약자와 소외된 이들의 삶을 담아낸 작품이다.
이번 리메이크에는 애쉬그레이의 '결혼', 모이다밴드의 'Chocolate Drive'(초콜렛 드라이브) 등 다양한 앨범과 드라마·영화 OST에 참여해 온 보컬이자 보컬 트레이너 마현권이 참여했다. 특히 애니메이션 '명탐정 코난' 10기 주제가 'Hello Mr. My Yesterday'(헬로우 미스터 마이 예스터데이)를 부르며 이름을 알린 바 있다.
마현권 특유의 따뜻하면서도 드라마틱한 보컬에 그의 제자이자 신인 보컬 이지호의 목소리가 더해져 새로운 감성을 완성했다.
'난장이가 쏘아올린 작은 공'은 가난과 차별, 억압 속에서도 희망을 잃지 않으려는 사람들의 이야기를 담고 있다. 난장이라는 상징적 인물을 통해 거대한 사회 구조에 맞서는 작고 연약해 보이는 존재들의 용기와 꿈, 그리고 그 아픔을 표현한 작품이라는 것이 소속사 측 설명이다.
또한 이 곡은 우리 사회가 안고 있는 여러 문제를 돌아보게 하고 더 나은 세상을 함께 만들어가야 한다는 메시지를 전하며, 듣는 이들에게 연민과 책임감을 일깨우는 울림을 담고 있다.
신인 이지호는 성악 전공자로 데뷔 준비 과정에서 희귀병으로 인한 발성 장애를 겪었지만 수년간의 노력 끝에 이번 프로젝트를 통해 첫 결과물을 선보이게 됐다.
이지호는 "약 7개월 동안 열정을 쏟아 준비한 이 노래가 전하는 메시지는 제 상황과도 연결되는 특별한 의미가 있다"며 "여전히 힘든 현실 속에서 상처받는 분들이 많지만 이 노래를 통해 조금이나마 희망을 느낄 수 있기를 바란다"고 전했다.
편곡은 이찬원의 '나와 함께 가시렵니까', 김희재의 '당신만이' 스트링 작업과 JTBC 드라마 '재벌집 막내아들' OST 'Like a Star(별처럼)' 편곡에 참여한 김영재 작곡가가 맡았다.
여기에 융스트링의 오케스트라 연주가 더해져 곡의 규모감을 한층 끌어올렸으며, 믹싱은 최종호 엔지니어가 담당했다.
한편 리메이크 음원 '난장이가 쏘아올린 작은 공'은 7일 오후 6시 공개돼 전 세계 주요 음원 플랫폼을 통해 감상할 수 있다. 텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
