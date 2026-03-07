사진=플레디스

가수 겸 배우 황민현이 한국에 이어 일본 팬미팅까지 전석 매진을 기록했다. 워너원은 다음 달 공식 활동 종료 7년 만에 엠넷 리얼리티 프로그램 '워너원 고'를 통해 재결합 소식을 알렸다. 그런 가운데 박지훈이 출연한 영화 '왕과 사는 남자'가 천만 관객 돌파를 앞두고 있다는 관측이 나오면서, 워너원 멤버들에게 연이어 겹경사가 이어지고 있다.황민현은 지난 4~5일 도쿄 국제포럼홀에서 3회에 걸쳐 'HWANG MIN HYUN FAN MEETING [UTOPIA] - TOKYO'를 개최했다. 티켓은 일찌감치 '완판'됐고, 마지막 공연은 TV 아사히 CS 방송을 통해 일본 전역에 생중계돼 그의 높은 인기를 입증했다.'2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN TOKYO' 이후 약 2년 3개월 만에 여는 일본 공연인 만큼 현지 미디어의 반응이 뜨거웠다. 대표적인 음악 전문 매체 오리콘 뉴스는 "[UTOPIA]라는 제목처럼 황민현과 팬들이 재회하는 이상적인 낙원 같은 공연"이라고 호평했다. 이 밖에도 일본 유력 매거진과 방송국 관계자들이 공연장을 찾았다.황민현은 유창한 일본어로 관객들과 소통하며 약 2시간을 알차게 채웠다. 팬들이 남긴 질문에 그가 직접 대답하는 'UTOPIA : 계절 사서함' 코너는 황민현과 황도(팬덤명)의 사이를 더욱 가깝게 만들었고, SNS를 장악한 각종 댄스 챌린지에 도전하는 'UTOPIA : PERSONA'에서는 그의 새로운 매력을 만나볼 수 있었다.'올라운더'라는 명성에 걸맞은 다채로운 무대도 볼거리였다. 황민현은 일본 인기 가수 우타다 히카루의 'First Love'를 커버해 박수갈채를 받았다. 솔로곡 'Universe (별의 언어)', '나무 (바라만 본다 2)', 'Perfect Type', '모든 밤 너에게'에서는 화려한 퍼포먼스와 감미로운 보컬을 오가는 팔색조 매력이 돋보였다. 지난달 11일 발매된 'Truth'를 부른 뒤에는 "힘든 하루를 보낸 날에는 이 노래를 들으며 에너지를 얻으시길 바란다"라고 말해 잔잔한 울림을 안겼다.황민현은 "이곳 [UTOPIA]는 기다림이 끝나고 황도와 제가 다시 만나는 우리만의 장소"라며 "여러분이 많이 웃어주시고 사랑이 담긴 눈빛으로 저를 바라봐주셔서 무척 행복하다. 더는 헤어질 일 없으니 앞으로 펼쳐질 활동도 많이 기대해 달라. 황도와 함께 즐겁게 지내며 행복한 추억을 만들고 싶다"라고 소감을 전했다.황민현은 팬 미팅뿐 아니라 예능 프로그램 출연하고 신곡을 발표하는 등 여러 방면에서 활약을 이어가고 있다. 연기 활동에도 박차를 가한다. 그는 티빙 오리지널 시리즈 '스터디그룹' 시즌2 출연을 확정했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr