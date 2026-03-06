사진='자유부인 한가인' 영상 캡처

사진='자유부인 한가인' 영상 캡처

한가인 딸이 엄마의 과보호 성향을 짚어 웃음을 자아냈다.5일 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’에는 '인생 첫 지하철 타고 심부름 가는 한가인 아들딸에게 벌어진 충격적인 일'이라는 제목의 영상이 공개됐다.한가인은 "저희 둘째가 이제 많이 커서 취학 통지서가 나왔다. 다음 주에 예비 소집일이 있다"며 둘째 아들의 초등학교 입학 소식을 전했다. 그러면서 "이제 엄마 없이 독립적으로 씩씩하게 지내야 할 필요가 있어서 미션을 주려고 한다"고 말했다.한가인은 남매에게 지하철을 타고 가서 물건을 사오는 심부름 미션을 주기로 했다. 한가인은 "저희 동네 특성상 지하철을 많이 타볼 기회가 많지 않았다"고 말했다. 이에 첫째 딸 제이는 "엄마의 과보호 성향도 있었다. 제가 무슨 라푼젤도 아니고"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.한가인은 지하철 타는 법, 상점 예절, 공공 시설 예절 등을 알려준 뒤 지하철 역까지 아이들을 배웅했다.한가인의 우려와 달리 아이들은 심부름을 잘 수행해 나갔다. 한가인은 "이제 다 키웠다. 애들 둘이 다녀도 되겠다. 제가 조금 과보호 경향이 있다. 인정하긴 한다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr