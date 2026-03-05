'나는솔로' 30기 영호가 광수에게 엉뚱한 질문을 해 현장을 초토화 시켰다.
ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 30기_ "발바닥도 살이 찐다고?!" 순수악 영호 질문에 빵 터진 30기ㅋㅋㅋ'라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 '나는솔로' 30기 참가자들이 함께 모여 이야기를 나누고 있던 중 옥순은 발목 양말을 신은 광수를 발견했다. 옥순이 발목 양말에 대해 묻자 광수는 "아킬레스건 보여야된다고 한다"고 했다.
옥순은 빵 터지며 "아킬레스건을 왜 보여야 되는거냐"고 했다. 광수는 "아킬레스건이 안 보이면 좀 불안하다"고 답했다. 이에 옥순은 "왜 불안하냐"고 물었고 광수는 "이상한 집착인데 아킬레스건이 안 보이면 약간 옷을 못 입는 것 같은 느낌이다"고 하며 발목 있는 양말은 정장 양말 한 켤레밖에 없다고 했다. 옥순은 "발목 안 시리냐 시릴 것 같다"고 하자 광수는 "그래서 안 그래도 순자님이 아킬레스건 살 빠지니까 좀 더 이뻐졌다고 하더라"고 해 옥순을 폭소케 했다. 이어 광수는 출연자들의 발을 둘러보며 "진짜 페이크 삭스 나 밖에 없냐"고 했다.
두리번 거리는 광수를 본 영자는 "뭣 땜에 그러냐"고 물었다. 이에 광수와 옥순은 광수가 신은 발목 양말에 대해 언급했다. 그렇게 광수의 양말과 아킬레스건에 대한 이야기로 뜨거운 분위기로 이어졌다.
이 모습을 바라보던 영호는 "아킬레스건 칭찬을 누구한테 받은 거냐"고 궁금해 했다. 이에 광수가 옥순에게 했던 이야기를 다시 하자 영호는 '순수악'의 모습을 보이며 "아킬레스건에도 살이 찌냐"고 해 웃음을 자아냈다. 광수가 다른 출연자들에 비해 다소 키가 크고 덩치와 몸집이 큰 것에 대한 이야기였다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
