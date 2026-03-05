사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 30기 영호가 광수에게 엉뚱한 질문을 해 현장을 초토화 시켰다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 30기_ "발바닥도 살이 찐다고?!" 순수악 영호 질문에 빵 터진 30기ㅋㅋㅋ'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 '나는솔로' 30기 참가자들이 함께 모여 이야기를 나누고 있던 중 옥순은 발목 양말을 신은 광수를 발견했다. 옥순이 발목 양말에 대해 묻자 광수는 "아킬레스건 보여야된다고 한다"고 했다.옥순은 빵 터지며 "아킬레스건을 왜 보여야 되는거냐"고 했다. 광수는 "아킬레스건이 안 보이면 좀 불안하다"고 답했다. 이에 옥순은 "왜 불안하냐"고 물었고 광수는 "이상한 집착인데 아킬레스건이 안 보이면 약간 옷을 못 입는 것 같은 느낌이다"고 하며 발목 있는 양말은 정장 양말 한 켤레밖에 없다고 했다.옥순은 "발목 안 시리냐 시릴 것 같다"고 하자 광수는 "그래서 안 그래도 순자님이 아킬레스건 살 빠지니까 좀 더 이뻐졌다고 하더라"고 해 옥순을 폭소케 했다. 이어 광수는 출연자들의 발을 둘러보며 "진짜 페이크 삭스 나 밖에 없냐"고 했다.두리번 거리는 광수를 본 영자는 "뭣 땜에 그러냐"고 물었다. 이에 광수와 옥순은 광수가 신은 발목 양말에 대해 언급했다. 그렇게 광수의 양말과 아킬레스건에 대한 이야기로 뜨거운 분위기로 이어졌다.이 모습을 바라보던 영호는 "아킬레스건 칭찬을 누구한테 받은 거냐"고 궁금해 했다. 이에 광수가 옥순에게 했던 이야기를 다시 하자 영호는 '순수악'의 모습을 보이며 "아킬레스건에도 살이 찌냐"고 해 웃음을 자아냈다. 광수가 다른 출연자들에 비해 다소 키가 크고 덩치와 몸집이 큰 것에 대한 이야기였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr