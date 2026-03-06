사진=Y매거진

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 김규빈이 패션 매거진 커버를 장식하며 활동 영역을 넓혀가고 있다. 그는 2023년 방송된 엠넷 '보이즈 플래닛'에 위에화 엔터테인먼트 연습생으로 출연했으며, 이달 제로베이스원 9인조 마지막 활동을 마친 뒤 원소속사로 돌아가 새롭게 데뷔할 것으로 알려졌다.'Y' 매거진은 오늘(5일) 김규빈이 장식한 커버 3종을 공개했다. 'LAZY AFTERNOON'이라는 콘셉트 아래, 김규빈은 '포엣코어' 감성을 유연하게 표현하며 탁월한 소화력을 입증했다.김규빈은 캐주얼 룩으로 순수함을, 슈트 차림으로 진지함을 넘나들며 소년과 남자의 경계에 선 다양한 얼굴을 보여줬다. 나른한 오후의 무드를 오롯이 담고 있는 김규빈은 우아한 듯 자유로움이 느껴지는 포즈와 제스처로 역동성을 배가했다.그는 제로베이스원 멤버로서 무대 위 아이코닉한 존재감을 과시하는 본업 활동은 물론, MBC '쇼! 음악중심' 메인 MC로서 매주 토요일 오후를 책임지며 활기찬 에너지를 전해주고 있다. 이어 김규빈은 단독 매거진 커버까지 장식하며 패션계까지 섭렵하며 종횡무진 활약을 펼치고 있어 눈길을 끈다.김규빈이 속한 제로베이스원은 오는 13~15일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 앙코르 콘서트 '2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW' ENCORE'를 개최한다. 약 15만 관객을 동원한 2025 월드투어의 마침표를 찍는 앙코르 콘서트로, 제로베이스원의 지난 2년 6개월간의 음악 여정을 고스란히 녹여낸 세트리스트로 팬들과 만날 예정이어서 기대를 키운다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr